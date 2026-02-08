Почему стоимость бывшего в употреблении Ford Bronco в США вызывает споры среди экспертов и покупателей

8 февраля 2026, 10:47
В Майами продают подержанный Ford Bronco: цена удивляет даже опытных автолюбителей
В Майами продают подержанный Ford Bronco: цена удивляет даже опытных автолюбителей
Ford Bronco шестого поколения, вернувшийся на рынок в 2021 году, стал настоящим символом среди внедорожников. Сейчас один из таких автомобилей выставлен на продажу в Майами, и его цена вызывает немало вопросов. Разбираемся, что влияет на стоимость и почему этот случай привлек внимание специалистов.
Ситуация с продажей подержанного Ford Bronco в Майами отражает, как изменился рынок внедорожников за последние годы. Этот автомобиль, вернувшийся в 2021 году в шестом поколении, сразу стал культовым среди поклонников брутальных машин. Его считают главным конкурентом Jeep Wrangler, спрос на Bronco стабильно высок не только в США, но и в других странах.
Особый интерес вызывает тот факт, что речь идет не о новом экземпляре, а о машине с пробегом. Тем не менее, цена, которую просит дилер, превосходи абсолютно новые автомобили. Это заставляет задуматься о причинах такой стоимости: редкость комплектации, состояние, пробег или просто ажиотаж вокруг модели? В условиях, когда рынок подержанных автомобилей в США переживает не лучшие времена, подобные предложения начинают вызывать жаркие обсуждения среди экспертов и покупателей.
Ford Bronco шестого поколения собирают в Мичигане для ведущего рынка и в Китае для местных покупателей. В основе лежит платформа T6, которая также используется для других моделей концерна. Внедорожник отличается рамной конструкцией, имеет полный привод и широкий выбор модификаций. Именно эти характеристики сделали его желанным для любителей активного отдыха и экстремальных условий.
Однако, как отмечают специалисты, на стоимость влияют не только технические параметры. В последние годы на рынке США наблюдается дефицит новых автомобилей, что подстегивает цены на подержанные машины. Кроме того, Bronco часто покупают для перепродажи, рассчитывая на прибыль. В результате на вторичном рынке появились предложения с ценниками, которые еще недавно казались невозможными для автомобилей с пробегом.
Интересно, что подобные ситуации не ограничиваются только Ford Bronco. В недавнем материале мы подробно разбирали, как реальные расходы на пять лет на Lada Granta могут превысить стоимость самой машины. Эксперты подсчитали все расходы, и итоговый результат оказался для многих неожиданным. Подробнее о расчетах и выводах можно узнать в нашем обзоре здесь .
Возвращаясь к Bronco, стоит отметить, что покупатели в США все чаще сталкиваются с дилеммой: переплачивать за подержанный, но редкий и востребованный внедорожник или ждать показа новых машин по более адекватным ценам. В условиях нестабильной экономики и постоянных изменений на авторынке такие решения становятся все более сложными. Для многих автолюбителей Бронко остается символом свободы и приключений, но теперь за эту мечту приходится платить гораздо больше, чем раньше.
Похожие материалы Форд
-
02.02.2026, 19:26
Только четыре кроссовера прошли новый тест IIHS на защиту от хлыстовых травм
Страховой институт дорожной безопасности провел обновленные испытания кроссоверов на защиту от травм шеи и спины при ударах сзади. Результаты удивили: лишь четыре из восемнадцати моделей получили высшую оценку. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 06:18
Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.
Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.Читать далее
-
28.01.2026, 15:58
Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond
Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.Читать далее
-
16.01.2026, 18:28
Владелец Ford Bronco Raptor проехал 14 000 км и потерял 1,2 млн рублей при продаже
Владелец Ford Bronco Raptor решился на продажу после 14 000 км пробега. Машина ушла с аукциона почти на 1,2 млн рублей дешевле, чем была куплена. Чем объясняется такая разница? Какие нюансы скрывает рынок внедорожников? Неожиданные детали - в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
23.12.2025, 18:11
Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником
В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.Читать далее
-
15.12.2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.Читать далее
-
30.11.2025, 10:14
Редкий Ford Bronco 1996 года с мотором Godzilla стал настоящим внедорожником
В 1996 году Ford Bronco завершил эпоху классических внедорожников. Тогда предлагались два варианта V8, но их мощности уже не хватало для современных стандартов. Сегодня один из таких Bronco получил мотор Godzilla, что полностью изменило его характер. Как это повлияло на легендарный внедорожник – читайте в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 13:31
Редкий рестомод Ford Bronco 1968 года получил мотор Godzilla вместо Coyote
В Техасе создали необычный проект на базе классического Bronco. Вместо привычного мотора Coyote выбрали другой путь. Автомобиль получил мощный двигатель Godzilla. Чем удивил этот рестомод – читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
02.02.2026, 19:26
Только четыре кроссовера прошли новый тест IIHS на защиту от хлыстовых травм
Страховой институт дорожной безопасности провел обновленные испытания кроссоверов на защиту от травм шеи и спины при ударах сзади. Результаты удивили: лишь четыре из восемнадцати моделей получили высшую оценку. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 06:18
Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.
Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.Читать далее
-
28.01.2026, 15:58
Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond
Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.Читать далее
-
16.01.2026, 18:28
Владелец Ford Bronco Raptor проехал 14 000 км и потерял 1,2 млн рублей при продаже
Владелец Ford Bronco Raptor решился на продажу после 14 000 км пробега. Машина ушла с аукциона почти на 1,2 млн рублей дешевле, чем была куплена. Чем объясняется такая разница? Какие нюансы скрывает рынок внедорожников? Неожиданные детали - в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
23.12.2025, 18:11
Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником
В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.Читать далее
-
15.12.2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.Читать далее
-
30.11.2025, 10:14
Редкий Ford Bronco 1996 года с мотором Godzilla стал настоящим внедорожником
В 1996 году Ford Bronco завершил эпоху классических внедорожников. Тогда предлагались два варианта V8, но их мощности уже не хватало для современных стандартов. Сегодня один из таких Bronco получил мотор Godzilla, что полностью изменило его характер. Как это повлияло на легендарный внедорожник – читайте в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 13:31
Редкий рестомод Ford Bronco 1968 года получил мотор Godzilla вместо Coyote
В Техасе создали необычный проект на базе классического Bronco. Вместо привычного мотора Coyote выбрали другой путь. Автомобиль получил мощный двигатель Godzilla. Чем удивил этот рестомод – читайте далее.Читать далее