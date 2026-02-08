Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 10:47

В Майами продают подержанный Ford Bronco: цена удивляет даже опытных автолюбителей

Почему стоимость бывшего в употреблении Ford Bronco в США вызывает споры среди экспертов и покупателей

Ford Bronco шестого поколения, вернувшийся на рынок в 2021 году, стал настоящим символом среди внедорожников. Сейчас один из таких автомобилей выставлен на продажу в Майами, и его цена вызывает немало вопросов. Разбираемся, что влияет на стоимость и почему этот случай привлек внимание специалистов.

Ситуация с продажей подержанного Ford Bronco в Майами отражает, как изменился рынок внедорожников за последние годы. Этот автомобиль, вернувшийся в 2021 году в шестом поколении, сразу стал культовым среди поклонников брутальных машин. Его считают главным конкурентом Jeep Wrangler, спрос на Bronco стабильно высок не только в США, но и в других странах.

Особый интерес вызывает тот факт, что речь идет не о новом экземпляре, а о машине с пробегом. Тем не менее, цена, которую просит дилер, превосходи абсолютно новые автомобили. Это заставляет задуматься о причинах такой стоимости: редкость комплектации, состояние, пробег или просто ажиотаж вокруг модели? В условиях, когда рынок подержанных автомобилей в США переживает не лучшие времена, подобные предложения начинают вызывать жаркие обсуждения среди экспертов и покупателей.

Ford Bronco шестого поколения собирают в Мичигане для ведущего рынка и в Китае для местных покупателей. В основе лежит платформа T6, которая также используется для других моделей концерна. Внедорожник отличается рамной конструкцией, имеет полный привод и широкий выбор модификаций. Именно эти характеристики сделали его желанным для любителей активного отдыха и экстремальных условий.

Однако, как отмечают специалисты, на стоимость влияют не только технические параметры. В последние годы на рынке США наблюдается дефицит новых автомобилей, что подстегивает цены на подержанные машины. Кроме того, Bronco часто покупают для перепродажи, рассчитывая на прибыль. В результате на вторичном рынке появились предложения с ценниками, которые еще недавно казались невозможными для автомобилей с пробегом.

Интересно, что подобные ситуации не ограничиваются только Ford Bronco. В недавнем материале мы подробно разбирали, как реальные расходы на пять лет на Lada Granta могут превысить стоимость самой машины. Эксперты подсчитали все расходы, и итоговый результат оказался для многих неожиданным. Подробнее о расчетах и ​​выводах можно узнать в нашем обзоре здесь .

Возвращаясь к Bronco, стоит отметить, что покупатели в США все чаще сталкиваются с дилеммой: переплачивать за подержанный, но редкий и востребованный внедорожник или ждать показа новых машин по более адекватным ценам. В условиях нестабильной экономики и постоянных изменений на авторынке такие решения становятся все более сложными. Для многих автолюбителей Бронко остается символом свободы и приключений, но теперь за эту мечту приходится платить гораздо больше, чем раньше.

Упомянутые модели: Ford Bronco
Упомянутые марки: Ford
Похожие материалы Форд

