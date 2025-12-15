Этот Ford Bronco с армейским обликом и широким кузовом удивит даже опытных автолюбителей

15 декабря 2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.
В Майами на продажу выставлен необычный Ford Bronco последнего поколения, который сразу привлекает внимание своим агрессивным обликом. Этот внедорожник явно не из стандартной линейки — его внешний вид вдохновлен армейской тематикой, хотя к военной технике он не имеет отношения. Все доработки выполнены с помощью тюнинга: кузов покрыт специальным защитным составом, а жесткая крыша окрашена в тон кузова.
Для контраста на автомобиле появились черные элементы, а дневные ходовые огни теперь светятся зеленым оттенком, что отличает этот Bronco от обычных версий. Внедорожник получил комплект доработок Stallion Widebody Edition: расширенные колесные арки спереди и сзади, новый капот с вентиляционными отверстиями и массивной выпуклостью по центру, а также стальной передний бампер с мощными проушинами для эвакуации и дополнительной светотехникой. Электроприводные подножки облегчают посадку и высадку.
Задняя часть Bronco выполнена в том же стиле: стальной бампер с буксировочными крюками, полноразмерное запасное колесо на двери багажника. Внедорожник оснащен черными легкосплавными дисками диаметром 22 дюйма с заметной вогнутостью, а массивные шины имеют размер 38 дюймов. Благодаря лифт-комплекту на 5 дюймов (127 мм) дорожный просвет значительно увеличился, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки бездорожья.
Салон автомобиля выполнен в индивидуальном стиле под названием «Cowboy Saddle». В отделке преобладает коричневая кожа, которой обтянуты сиденья, центральный подлокотник и другие элементы интерьера. Черная кожа используется для контраста, а ромбовидная прострочка подчеркивает премиальный характер отделки. Продавец отмечает, что салон защищен от влаги и непогоды, что особенно актуально для любителей активного отдыха. Панель приборов, судя по всему, осталась стандартной для Bronco этого поколения.
Информации о технических характеристиках и пробеге этого экземпляра нет — продавец не раскрывает, какой двигатель установлен под капотом и сколько километров проехал автомобиль. Однако цена известна: за этот уникальный Ford Bronco просят 84 980 долларов. Машина находится в Майами и ждет нового владельца, который оценит ее необычный стиль и внедорожные возможности.
