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15 октября 2019, 07:34

В МЧС рассказали, как выжить в ДТП

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Эксперты МЧС дали несколько полезных советов, как избежать серьезных травм в автомобильной аварии. Возможно, кому-то эти рекомендации помогут спасти жизнь.
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По информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за прошедшие два выходных дня ...
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Прежде всего, постарайтесь избежать лобового столкновения. Сила удара о неподвижный объект в любом случае будет меньше, чем от несущегося с большой скоростью автомобиля. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы уйти от удара, свернув в кювет, забор или дерево. При этом помните, что прямой удар в бампер менее опасен, чем удар левым или правым крылом, пишут РИА «Новости» со ссылкой на специалистов МЧС РФ.

Самое главное в любой экстремальной ситуации – сохранять самообладание, ведь паника – это верная смерть. Перед столкновением с препятствием водителю надо напрячь все мышцы, упереться руками в руль, а спину вдавить в сидение и не расслабляться до полной остановки автомобиля. Если водитель не пристегнут, а скорость машины превышает 60 км/ч, надо плотно прижаться грудью к рулевому колесу.

Задним пассажирам советуют по возможности упасть на пол. Если рядом ребенок – его надо закрыть собой. Сразу после столкновения надо постараться как можно быстрее выбраться из машины, особенно если поврежден топливный бак, и есть угроза возгорания. Если двери заклинило, выбирайтесь через окна. Затем следует отойти на безопасное расстояние, ведь автомобиль может взорваться в любой момент. 

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В МЧС рассказали, как выжить в ДТП
{{material_127830}}Прежде всего, постарайтесь избежать лобового столкновения. Сила удара о неподвижный объект в любом случае будет меньше, чем от несущегося с большой скоростью автомобиля. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы уйти от удара, свернув в кювет, забор или дерево. При этом помните, что прямой удар в бампер менее опасен, чем удар левым или правым крылом, пишут РИА «Новости» со ссылкой на специалистов МЧС РФ.Самое главное в любой экстремальной ситуации – сохранять самообладание, ведь паника – это верная смерть. Перед столкновением с препятствием водителю надо напрячь все мышцы, упереться руками в руль, а спину вдавить в сидение и не расслабляться до полной остановки автомобиля. Если водитель не пристегнут, а скорость машины превышает 60 км/ч, надо плотно прижаться грудью к рулевому колесу.Задним пассажирам советуют по возможности упасть на пол. Если рядом ребенок – его надо закрыть собой. Сразу после столкновения надо постараться как можно быстрее выбраться из машины, особенно если поврежден топливный бак, и есть угроза возгорания. Если двери заклинило, выбирайтесь через окна. Затем следует отойти на безопасное расстояние, ведь автомобиль может взорваться в любой момент. 
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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