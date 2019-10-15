15 октября 2019, 07:34
В МЧС рассказали, как выжить в ДТП
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Эксперты МЧС дали несколько полезных советов, как избежать серьезных травм в автомобильной аварии. Возможно, кому-то эти рекомендации помогут спасти жизнь.
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По информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за прошедшие два выходных дня ...Читать далее
Самое главное в любой экстремальной ситуации – сохранять самообладание, ведь паника – это верная смерть. Перед столкновением с препятствием водителю надо напрячь все мышцы, упереться руками в руль, а спину вдавить в сидение и не расслабляться до полной остановки автомобиля. Если водитель не пристегнут, а скорость машины превышает 60 км/ч, надо плотно прижаться грудью к рулевому колесу.
Задним пассажирам советуют по возможности упасть на пол. Если рядом ребенок – его надо закрыть собой. Сразу после столкновения надо постараться как можно быстрее выбраться из машины, особенно если поврежден топливный бак, и есть угроза возгорания. Если двери заклинило, выбирайтесь через окна. Затем следует отойти на безопасное расстояние, ведь автомобиль может взорваться в любой момент.
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