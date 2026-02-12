Как модернизация на площадке НТЦ «Таганай-Авто» изменит рынок спецтехники и создаст новые рабочие места в Челябинской области

В Миассе запускают новую линию по производству автоцистерн: инвестиции и сроки

В Миассе стартует масштабный проект: на базе НТЦ «Таганай-Авто» появится современная линия по выпуску автоцистерн, прицепов и полуприцепов. Вложено 151 млн рублей, часть средств - льготный заем. Какие перемены ждут предприятие, что изменится для отрасли и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.

На промышленной площадке НТЦ «Таганай-Авто» в Миассе стартует строительство новой производственной линии, предназначенной для выпуска автоцистерн, прицепов и полуприцепов. По информации Комтранс, общий объем инвестиций в проект составит 151 миллион рублей, из которых 42,6 миллиона предоставлены в виде льготного займа Фондом развития промышленности Челябинской области по программе «Модернизация».

В рамках модернизации предприятие получит современное оборудование: гидравлические четырехвалковые вальцы для формования обечаек, автоматизированный сварочный комплекс для продольных и кольцевых швов, сварочные вращатели, кантователи листового металла, а также установки для изготовления волнорезов. Такой набор техники позволит создать практически полностью замкнутый цикл производства емкостей - от подготовки металлических листов до финальной сварки корпуса резервуара.

Ожидается, что внедрение новых технологий повысит точность геометрии выпускаемых цистерн, обеспечит стабильное качество сварных швов и заметно сократит время производственного цикла. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на специализированную технику в России, где обновление автопарка становится одной из приоритетных задач для многих предприятий.

Строительство нового цеха и монтаж оборудования планируется завершить к концу первого квартала 2026 года, а запуск линии намечен на второй квартал того же года. К 2028 году предприятие должно выйти на проектную мощность. В результате реализации проекта в Миассе появится около 25 новых рабочих мест, что также положительно скажется на экономике региона.

Интересно, что подобные инициативы по развитию отечественного производства автокомпонентов и техники становятся все более заметными на фоне недавних событий в отрасли. Например, в Калининграде был запущен кластер из семи заводов, охватывающих ключевые направления автокомпонентов и электромобилей - подробнее о том, как этот проект влияет на рынок, можно узнать в материале о запуске нового кластера в Калининграде.

Как отмечают эксперты, создание замкнутого производственного цикла на базе НТЦ «Таганай-Авто» позволит не только повысить качество выпускаемой продукции, но и снизить зависимость от внешних поставщиков комплектующих. Это особенно важно в условиях, когда логистические цепочки часто подвергаются сбоям, а спрос на отечественную технику продолжает расти.