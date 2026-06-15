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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 09:27

В Минске пешеход с бензопилой напал на водителей: суд вынес приговор

В Минске пешеход с бензопилой напал на водителей: суд вынес приговор

Пешеход с бензопилой на трассе: как один неприличный жест закончился уголовным делом и реальным сроком

В Минске пешеход с бензопилой напал на водителей: суд вынес приговор

Суд в Березинском районе рассмотрел необычное дело: 60-летний минчанин оказался на скамье подсудимых за особо злостное хулиганство с бензопилой. Почему этот случай вызвал резонанс и какие последствия ждут нарушителя - разбираемся, что важно знать каждому водителю. Мало кто задумывается, как быстро обычная поездка может обернуться опасной ситуацией.

Суд в Березинском районе рассмотрел необычное дело: 60-летний минчанин оказался на скамье подсудимых за особо злостное хулиганство с бензопилой. Почему этот случай вызвал резонанс и какие последствия ждут нарушителя - разбираемся, что важно знать каждому водителю. Мало кто задумывается, как быстро обычная поездка может обернуться опасной ситуацией.

Этот инцидент стал настоящим предупреждением для всех, кто ежедневно оказывается на дорогах. В Беларуси, как и в России, подобные случаи показывают, насколько неожиданно может измениться привычная обстановка на трассе. В центре внимания - конфликт между пешеходом и водителями, который закончился уголовным делом и реальным наказанием.

В конце февраля 2026 года в деревне Якшицы произошла ситуация, которая могла закончиться трагедией. Автомобиль с двумя мужчинами и двумя женщинами направлялся в Борисов. Водитель притормозил, чтобы пропустить пешехода, который переходил дорогу с бензопилой в руках. Однако, когда машина попыталась объехать мужчину, тот показал пассажирам неприличный жест. Водитель не остался в стороне и решил остановиться, чтобы сделать замечание.

Дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным: пешеход, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, завел бензопилу и начал преследовать двух мужчин, вышедших из автомобиля. По данным следствия, угрозы были настолько серьезными, что потерпевшие восприняли их как реальные. В итоге ситуация переросла в уголовное дело по статье о особо злостном хулиганстве.

В суде обвиняемый частично признал свою вину. Суд Березинского района признал его виновным по части 3 статьи 339 УК Беларуси и назначил наказание - 3 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подобные истории заставляют задуматься о безопасности на дорогах и о том, как важно сохранять спокойствие даже в самых нестандартных ситуациях. К слову, в автомобильной сфере нередко возникают спорные моменты, связанные с поведением участников движения. Например, недавно АвтоВАЗ начал проверку дилера в Петербурге из-за продажи битой Lada Largus, что также вызвало широкий общественный резонанс.

Для справки: особо злостное хулиганство в Беларуси предусматривает серьезные санкции, особенно если действия сопровождаются угрозой применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Важно помнить, что даже бытовой конфликт на дороге может привести к уголовной ответственности. Этот случай наглядно показывает, что неадекватное поведение и агрессия на трассе могут обернуться не только штрафом, но и реальным сроком. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее и не провоцировать опасные ситуации.

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