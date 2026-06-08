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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 11:06

В Минске стартовала краткосрочная аренда ретро ВАЗ-2101 через сервис Hello

В Минске стартовала краткосрочная аренда ретро ВАЗ-2101 через сервис Hello

Вазовская «копейка» появилась в каршеринге

В Минске стартовала краткосрочная аренда ретро ВАЗ-2101 через сервис Hello

Каршеринг Hello удивил автолюбителей: теперь в Минске доступны для аренды легендарные ВАЗ-2101. Необычный шаг компании вызвал интерес у поклонников классики и тех, кто ищет новые эмоции за рулем. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие условия и нюансы стоит знать - разбираемся подробно. Эксперты объяснили, что может ждать рынок ретроаренды в ближайшие месяцы.

Каршеринг Hello удивил автолюбителей: теперь в Минске доступны для аренды легендарные ВАЗ-2101. Необычный шаг компании вызвал интерес у поклонников классики и тех, кто ищет новые эмоции за рулем. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие условия и нюансы стоит знать - разбираемся подробно. Эксперты объяснили, что может ждать рынок ретроаренды в ближайшие месяцы.

Для российских автолюбителей новость о запуске аренды ВАЗ-2101 в Минске может стать настоящим поводом задуматься о том, как меняется отношение к классическим автомобилям. В условиях, когда современные машины становятся все сложнее и дороже, возвращение к простым и узнаваемым моделям прошлого выглядит не только ностальгией, но и своеобразным ответом на запрос на доступность и эмоции за рулем.

Каршеринговый сервис Hello расширил свой автопарк, добавив в него ретроавтомобили ВАЗ-2101, которые теперь можно арендовать в столице Беларуси. Первый доступный для пользователей экземпляр - голубой «Жигули», а еще один, окрашенный в фисташковый цвет, проходит тестирование и должен появиться в приложении уже на следующей неделе. Такой шаг компании явно рассчитан на тех, кто хочет не просто доехать из точки А в точку Б, а получить удовольствие от управления машиной с историей.

В Hello уточняют, что ретроавтомобили будут работать только в летний сезон, что связано с особенностями эксплуатации старых моделей. Для аренды ВАЗ-2101 потребуется возраст не менее 25 лет и водительский стаж от двух лет. Стоимость поездки стартует с 89 белорусских копеек за минуту (23 российских рубля) для резидентов Беларуси. Для нерезидентов цена составит 1,16 белорусского рубля (30 российских) за минуту, что делает предложение доступным широкому кругу автолюбителей. По словам представителей сервиса, «копейка» - это не просто транспорт, а возможность почувствовать атмосферу другой эпохи и испытать эмоции, которые не даст ни один современный автомобиль.

Интересно, что запуск ретроаренды совпал с ростом интереса к классическим моделям на вторичном рынке и в сфере автотуризма. Многие эксперты отмечают, что такие инициативы могут стать новым трендом, особенно среди молодежи и тех, кто ищет необычные впечатления. Важно и то, что подобные проекты позволяют сохранить интерес к советскому автопрому и поддерживать техническое состояние редких машин. В этом контексте стоит вспомнить, что выбор автомобиля для города - задача с нюансами, и не всегда современные кроссоверы оказываются лучшим решением. Подробнее о том, на что обращать внимание при покупке городской машины, можно узнать в материале о важных деталях выбора кроссовера для города.

ВАЗ-2101, выпускавшийся с 1970 года, стал символом целой эпохи и до сих пор вызывает уважение у автолюбителей. Машина отличается простотой конструкции, надежностью и узнаваемым дизайном. В последние годы интерес к таким моделям заметно вырос, что подтверждается и появлением их в сервисах аренды. Для тех, кто хочет не только вспомнить прошлое, но и испытать его на практике, предложение Hello выглядит как редкая возможность. Судя по имеющимся данным, если проект окажется успешным, не исключено появление в автопарке других ретроавтомобилей, что может расширить выбор для ценителей классики.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2101 (от 32 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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