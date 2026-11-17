17 ноября 2026, 12:16
Как летающие дроны из уличных боксов помогут патрулировать улицы столицы
Как летающие дроны из уличных боксов помогут патрулировать улицы столицы
В Минске решили проверить систему Drone Box, которую использует полиция Дубая. Беспилотник можно оперативно направить к месту происшествия, а видео передается в реальном времени. МВД рассматривает разработку в том числе для дорожной безопасности.
В системе Drone Box беспилотники размещены в сети стационарных док-станций, распределенных по городской территории. Аппараты хранятся в боксах готовыми к вылету. При необходимости дрон можно направить к месту происшествия без непосредственного участия оператора. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков решил запустить тестовую эксплуатацию этой разработки в Минске после знакомства с системой на Всемирном полицейском саммите в Дубае.
Видео с дрона поступает в режиме реального времени: так можно оценить обстановку еще до прибытия наземных патрулей. По описанию МВД, беспилотник может прибыть к месту происшествия за считаные минуты до патруля и передать оперативную картину происходящего. Систему могут использовать для общественной и дорожной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций, поиска и задержания преступников. МВД рассматривает и возможность применять ее для предупреждения несанкционированных массовых мероприятий.
О разработке Кубраков узнал на Всемирном полицейском саммите, в котором участвовала делегация МВД Беларуси. Мероприятие проходило под председательством вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Белорусская делегация осмотрела выставку решений для правоохранительных органов: там показывали системы видеонаблюдения и инструменты анализа данных. Отдельно представили беспилотники и средства реагирования на чрезвычайные ситуации.
О возможностях Drone Box сообщает пресс-служба МВД Республики Беларусь. После знакомства с системой Кубраков решил испытать ее в Минске. Речь идет о тестовой эксплуатации, а не о завершенном внедрении системы в штатную работу МВД.
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