В Минтрансе придумали, как сдержать автомобилизацию: надо сократить парковки

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Минтранс разработал и опубликовал методические рекомендации для регионов по определению «необходимого количества парковок на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». С одной стороны, документ предусматривает расширение «долгосрочных» парковок для частного автотранспорта: автостоянок, гаражей и внеуличных парковок. С другой, предлагается сокращать парковочные места на улично-дорожной сети и во внутриквартальных территориях.

Парковку на улицах следует разрешать только, если позволяет пропускная способность магистрали. В противном случае, предлагают организовать выделенки для общественного транспорта, «в ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест», пишет Коммерсантъ. Плату за парковку на улицах рекомендуется вводить, когда автомобилями занято более 85% имеющихся в наличии мест. Местные власти должны придумать, как заставить автовладельцев оставлять машины на перехватывающих парковках и пересаживаться на общественный транспорт. Например, можно увеличить скорость движения наземного транспорта и сократить интервалы, чтобы поездка получалась быстрее, чем на машине.

Большинство предложенных Минтрансом решений уже давно внедряют в Москве и Подмосковье. Власти Липецка также прорабатывают вопрос введения платы за парковку на улицах города. В других опрошенных Коммерсантом регионах с не меньшим энтузиазмом восприняли идеи Минтранса: «Новая методика – сигнал для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». Однако все понимают, что «пересадить с личного на общественный транспорт людей, которые уже привыкли к определенному уровню комфорта, будет непросто».

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