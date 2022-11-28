В Минтрансе придумали, как сдержать автомобилизацию: надо сократить парковки
Парковку на улицах следует разрешать только, если позволяет пропускная способность магистрали. В противном случае, предлагают организовать выделенки для общественного транспорта, «в ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест», пишет Коммерсантъ. Плату за парковку на улицах рекомендуется вводить, когда автомобилями занято более 85% имеющихся в наличии мест. Местные власти должны придумать, как заставить автовладельцев оставлять машины на перехватывающих парковках и пересаживаться на общественный транспорт. Например, можно увеличить скорость движения наземного транспорта и сократить интервалы, чтобы поездка получалась быстрее, чем на машине.
Большинство предложенных Минтрансом решений уже давно внедряют в Москве и Подмосковье. Власти Липецка также прорабатывают вопрос введения платы за парковку на улицах города. В других опрошенных Коммерсантом регионах с не меньшим энтузиазмом восприняли идеи Минтранса: «Новая методика – сигнал для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». Однако все понимают, что «пересадить с личного на общественный транспорт людей, которые уже привыкли к определенному уровню комфорта, будет непросто».
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-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
Во вторник, 29 ноября, Владивосток превратился в один большой каток. Дорожные службы успевали очищать от снега и льда только главные магистрали. На второстепенных улочках каждый выживал как мог.Читать далее
-
29.11.2022, 09:08
Водителей больше не будут лишать прав за прием антидепрессантов
Конституционный суд запретил судам лишать водителей прав и штрафовать на 30 000 рублей, если в их организме будут обнаружены следы седативных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим препаратам. Корвалол по-прежнему приравнен к наркотикам.Читать далее
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