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10 февраля 2020, 07:59

В Минтрансе уверены, что нельзя увеличивать срок запрета на шипованные шины

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Министерство транспорта РФ высказалось против расширения периода, в течение которого в России запрещено ездить на автомобилях, обутых в шипованные покрышки. В первую очередь, в ведомстве говорят о масштабах страны и наличии разных климатических зон.
В Минтрансе уверены что нельзя увеличивать срок запрета на шипованные шины

Фото: gazeta.spb.ru

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В настоящее время использование шипованных покрышек в России запрещено в летнее время – в июне, июле и августе. Осенью 2019 года стало известно, что ГК «Автодор предложила сократить на 30% (с 273 до 188 дней) разрешенный период эксплуатации таких покрышек и ограничить максимальную скорость движения в зимний период. Согласно собственному исследованию компании, именно в зимний период дороги получают до 90% ущерба. Больше всего страдают магистрали с разрешенной скоростью свыше 70 км/ч. 

В Минтрансе сообщили, что постоянно контролируют состояние российских автодорог, выявляют дефекты и анализируют причины их появления. Сокращать разрешенный период пользования шипованных покрышек нельзя из-за большого количества транзитного автотранспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Разные погодно-климатические условия не позволяют изменить единые требования по шинам.

С другой стороны, в ведомстве готовят новый ГОСТ для борьбы с колейностью на дорогах, которая зачастую вызвана именно использованием шипов. Новый стандарт предусматривает возможность для дорожных строителей выбирать более крупный щебень для укладки верхних слоев покрытия. Тесты показали, что асфальтобетонные смеси с содержанием зерен щебня большей крупности обладают повышенной устойчивостью к износу.

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В Минтрансе уверены, что нельзя увеличивать срок запрета на шипованные шины
{{material_128097}}В настоящее время использование шипованных покрышек в России запрещено в летнее время – в июне, июле и августе. Осенью 2019 года стало известно, что ГК «Автодор предложила сократить на 30% (с 273 до 188 дней) разрешенный период эксплуатации таких покрышек и ограничить максимальную скорость движения в зимний период. Согласно собственному исследованию компании, именно в зимний период дороги получают до 90% ущерба. Больше всего страдают магистрали с разрешенной скоростью свыше 70 км/ч. В Минтрансе сообщили, что постоянно контролируют состояние российских автодорог, выявляют дефекты и анализируют причины их появления. Сокращать разрешенный период пользования шипованных покрышек нельзя из-за большого количества транзитного автотранспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Разные погодно-климатические условия не позволяют изменить единые требования по шинам.С другой стороны, в ведомстве готовят новый ГОСТ для борьбы с колейностью на дорогах, которая зачастую вызвана именно использованием шипов. Новый стандарт предусматривает возможность для дорожных строителей выбирать более крупный щебень для укладки верхних слоев покрытия. Тесты показали, что асфальтобетонные смеси с содержанием зерен щебня большей крупности обладают повышенной устойчивостью к износу.
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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