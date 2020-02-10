10 февраля 2020, 07:59
В Минтрансе уверены, что нельзя увеличивать срок запрета на шипованные шины
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Министерство транспорта РФ высказалось против расширения периода, в течение которого в России запрещено ездить на автомобилях, обутых в шипованные покрышки. В первую очередь, в ведомстве говорят о масштабах страны и наличии разных климатических зон.
Фото: gazeta.spb.ru
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В Минтрансе сообщили, что постоянно контролируют состояние российских автодорог, выявляют дефекты и анализируют причины их появления. Сокращать разрешенный период пользования шипованных покрышек нельзя из-за большого количества транзитного автотранспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Разные погодно-климатические условия не позволяют изменить единые требования по шинам.
С другой стороны, в ведомстве готовят новый ГОСТ для борьбы с колейностью на дорогах, которая зачастую вызвана именно использованием шипов. Новый стандарт предусматривает возможность для дорожных строителей выбирать более крупный щебень для укладки верхних слоев покрытия. Тесты показали, что асфальтобетонные смеси с содержанием зерен щебня большей крупности обладают повышенной устойчивостью к износу.
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