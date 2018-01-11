В минувшем году Haval заявил о себе 80-процентным ростом продаж
В салонах отечественных дилеров автомобиль доступен в 2 комплектациях с 1,5-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным турбодвигателями. Есть возможность заказа как переднеприводной версии, так с полным приводом. Трансмиссия - либо 6-ступенчатая механическая, либо АКПП. Цены на Нaval Н6 варьируются в пределе 1 119 900-1 369 000 рублей, в зависимости от комплектации.
Позиции других моделей Haval поскромнее. Так, например, H2 разошелся у нас тиражом 234 ед. (в мире – 215 100 ед., и доля 25,3%), крупногабаритный H9 был распродан в количестве 180 экз., а на H8 «клюнули» 36 россиян. Еще 10 соотечественников сделали выбор в пользу стильного кросс-купе H6 Coupe, который поступил в широкую продажу лишь в конце октября 2017-го.
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Минувший год прошел для Haval в России продуктивно, и мы довольны результатами. Рост продаж связан с развитием дилерской сети: мы увеличили ее в 3 раза. Кроме того, в конце года мы привезли новый Н6 Coupe и обновленный Н9. Уже в декабре дилеры продали 39 автомобилей Н9, что стало лучшим результатом за год для модели. Внедорожник получил 190-сильный дизель, который мы ждали. Добавлены подогрев руля и блокировка заднего межколесного дифференциала. Анализировать результаты продаж нового H6 Coupe пока еще рано. Автомобиль интересный не только внешне, но и по оснащению и динамическим свойствам. Уверен, что обе новинки покажут себя в новом году
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Михаил Роткин, заместитель генерального директора «Хавейл Мотор Рус»
Справка
История Haval началась в 2013 году, когда официально была представлена новая стратегия развития существовавшего ранее бренда Hover. Россия стала первым зарубежным рынком, на котором были представлены автомобили нового бренда. Сегодня официальные представительства Haval также открыты в Австралии, ЮАР, Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке - всего в 33 странах.
В свою очередь, ООО «Хавейл Мотор Рус» является дистрибьютором автомобилей и запчастей Haval на территории РФ. Компания осуществляет свою деятельность с февраля 2014-го. Открытие первого дилерского центра Haval состоялось в Москве в июне 2015 года. Готовые автомобили Haval в Россию импортируются из Китая, однако в скором будущем планируется организовать полный цикл производства в Тульской области.
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