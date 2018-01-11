11 января 2018, 11:11

В минувшем году Haval заявил о себе 80-процентным ростом продаж

2017 год в российском бизнесе Haval оказался прорывным. Согласно только что озвученным данным компании, в стране было продано 1894 новых автомобиля марки. Таким образом, рост реализации составил рекордные 80%. При этом мировые продажи Haval в прошлом году составили 851 855 ед.
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В минувшем году Haval заявил о себе 80-процентным ростом продаж Haval

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Погоду в продажах делал городской кроссовер H6 – на его долю пришлось 1434 реализованных машин или 75,7% от общего объема продаж. Он же лидер на общемировом рынке продаж бренда – 506 418 ед. и доля в 59,4%.

В салонах отечественных дилеров автомобиль доступен в 2 комплектациях с 1,5-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным турбодвигателями. Есть возможность заказа как переднеприводной версии, так с полным приводом. Трансмиссия - либо 6-ступенчатая механическая, либо АКПП. Цены на Нaval Н6 варьируются в пределе 1 119 900-1 369 000 рублей, в зависимости от комплектации.

Позиции других моделей Haval поскромнее. Так, например, H2 разошелся у нас тиражом 234 ед. (в мире – 215 100 ед., и доля 25,3%), крупногабаритный H9 был распродан в количестве 180 экз., а на H8 «клюнули» 36 россиян. Еще 10 соотечественников сделали выбор в пользу стильного кросс-купе H6 Coupe, который поступил в широкую продажу лишь в конце октября 2017-го.

Михаил Роткин, заместитель генерального директора «Хавейл Мотор Рус» « Минувший год прошел для Haval в России продуктивно, и мы довольны результатами. Рост продаж связан с развитием дилерской сети: мы увеличили ее в 3 раза. Кроме того, в конце года мы привезли новый Н6 Coupe и обновленный Н9. Уже в декабре дилеры продали 39 автомобилей Н9, что стало лучшим результатом за год для модели. Внедорожник получил 190-сильный дизель, который мы ждали. Добавлены подогрев руля и блокировка заднего межколесного дифференциала. Анализировать результаты продаж нового H6 Coupe пока еще рано. Автомобиль интересный не только внешне, но и по оснащению и динамическим свойствам. Уверен, что обе новинки покажут себя в новом году »
Михаил Роткин, заместитель генерального директора «Хавейл Мотор Рус»

Справка

История Haval началась в 2013 году, когда официально была представлена новая стратегия развития существовавшего ранее бренда Hover. Россия стала первым зарубежным рынком, на котором были представлены автомобили нового бренда. Сегодня официальные представительства Haval также открыты в Австралии, ЮАР, Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке - всего в 33 странах.

В свою очередь, ООО «Хавейл Мотор Рус» является дистрибьютором автомобилей и запчастей Haval на территории РФ. Компания осуществляет свою деятельность с февраля 2014-го. Открытие первого дилерского центра Haval состоялось в Москве в июне 2015 года. Готовые автомобили Haval в Россию импортируются из Китая, однако в скором будущем планируется организовать полный цикл производства в Тульской области.

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Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Это про какой Н6 идет речь?
Трифон
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
Прочитал в нете комплектации и характеристики, реально список опций в базовых комплектациях впечатляет. По характеристикам, мотор середнячок, не сказал бы что какой то выдающийся, 1,5, 150 лошадок. Таких сейчас много, даже еще мощнее есть. Видел что они уже подготовили новый Н6 купе, вот этот будет помощнее ...
MedunDoc
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
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В минувшем году Haval заявил о себе 80-процентным ростом продаж
{{material_121512}} Погоду в продажах делал городской кроссовер H6 – на его долю пришлось 1434 реализованных машин или 75,7% от общего объема продаж. Он же лидер на общемировом рынке продаж бренда – 506 418 ед. и доля в 59,4%.В салонах отечественных дилеров автомобиль доступен в 2 комплектациях с 1,5-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным турбодвигателями. Есть возможность заказа как переднеприводной версии, так с полным приводом. Трансмиссия - либо 6-ступенчатая механическая, либо АКПП. Цены на Нaval Н6 варьируются в пределе 1 119 900-1 369 000 рублей, в зависимости от комплектации.Позиции других моделей Haval поскромнее. Так, например, H2 разошелся у нас тиражом 234 ед. (в мире – 215 100 ед., и доля 25,3%), крупногабаритный H9 был распродан в количестве 180 экз., а на H8 «клюнули» 36 россиян. Еще 10 соотечественников сделали выбор в пользу стильного кросс-купе H6 Coupe, который поступил в широкую продажу лишь в конце октября 2017-го.{{person_148_Минувший год прошел для Haval в России продуктивно, и мы довольны результатами. Рост продаж связан с развитием дилерской сети: мы увеличили ее в 3 раза. Кроме того, в конце года мы привезли новый Н6 Coupe и обновленный Н9. Уже в декабре дилеры продали 39 автомобилей Н9, что стало лучшим результатом за год для модели. Внедорожник получил 190-сильный дизель, который мы ждали. Добавлены подогрев руля и блокировка заднего межколесного дифференциала. Анализировать результаты продаж нового H6 Coupe пока еще рано. Автомобиль интересный не только внешне, но и по оснащению и динамическим свойствам. Уверен, что обе новинки покажут себя в новом году}}СправкаИстория Haval началась в 2013 году, когда официально была представлена новая стратегия развития существовавшего ранее бренда Hover. Россия стала первым зарубежным рынком, на котором были представлены автомобили нового бренда. Сегодня официальные представительства Haval также открыты в Австралии, ЮАР, Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке - всего в 33 странах. В свою очередь, ООО «Хавейл Мотор Рус» является дистрибьютором автомобилей и запчастей Haval на территории РФ. Компания осуществляет свою деятельность с февраля 2014-го. Открытие первого дилерского центра Haval состоялось в Москве в июне 2015 года. Готовые автомобили Haval в Россию импортируются из Китая, однако в скором будущем планируется организовать полный цикл производства в Тульской области.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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