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5 ноября 2019, 12:42

В минувшие праздники в Петербурге и области зафиксировали 1,5 тысячи аварий

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В региональном управлении ГИБДД подвели итоги трех праздничных дней. На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1 527 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 7 человек.
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В минувшие выходные на петербургских дорогах инспекторы ДПС зарегистрировали 1 239 аварий, в 60 инцидентах пострадали люди, включая двоих детей. Погибло двое взрослых и один ребенок, сообщает портал Peterburg2.

В Ленобласти ДТП было зафиксировано в 4 раза меньше, но последствия оказались существенно тяжелее, чем в городе. По данным ГИБДД, на областных дорогах произошло 288 аварий, в которых пострадали 38 человек, включая семерых детей. Погибли четыре человека.

На текущей неделе в Петербурге и области ожидается постепенное понижение температуры, метель и гололед. В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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В минувшие праздники в Петербурге и области зафиксировали 1,5 тысячи аварий
{{material_128008}}В минувшие выходные на петербургских дорогах инспекторы ДПС зарегистрировали 1 239 аварий, в 60 инцидентах пострадали люди, включая двоих детей. Погибло двое взрослых и один ребенок, сообщает портал Peterburg2.В Ленобласти ДТП было зафиксировано в 4 раза меньше, но последствия оказались существенно тяжелее, чем в городе. По данным ГИБДД, на областных дорогах произошло 288 аварий, в которых пострадали 38 человек, включая семерых детей. Погибли четыре человека.На текущей неделе в Петербурге и области ожидается постепенное понижение температуры, метель и гололед. В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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