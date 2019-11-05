5 ноября 2019, 12:42
В минувшие праздники в Петербурге и области зафиксировали 1,5 тысячи аварий
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В региональном управлении ГИБДД подвели итоги трех праздничных дней. На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1 527 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 7 человек.
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В Ленобласти ДТП было зафиксировано в 4 раза меньше, но последствия оказались существенно тяжелее, чем в городе. По данным ГИБДД, на областных дорогах произошло 288 аварий, в которых пострадали 38 человек, включая семерых детей. Погибли четыре человека.
На текущей неделе в Петербурге и области ожидается постепенное понижение температуры, метель и гололед. В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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