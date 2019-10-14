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14 октября 2019, 14:49

В минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли четыре человека

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По информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за прошедшие два выходных дня на дорогах двух регионов погибло 4 человека, пострадали 48 человек, из них шестеро детей.
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Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику по количеству ДТП за ...
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В Петербурге 12 и 13 октября было зарегистрировано 761 дорожно-транспортное происшествие. В результате были ранены 24 человека, из которых четверо детей. Один человек погиб. За это же время на дорогах Ленинградской области аварий произошло меньше – 185 инцидентов, но их последствия оказались более тяжелыми. В областных ДТП погибли три человека, а пострадали 24 человека, двое из них - дети. 

Кроме того, как сообщает портал Peterburg2, в период с 11 по 13 октября сотрудники ГИБДД задержали 109 нетрезвых водителей. Всего за минувший уик-энд было зафиксировано 5,5 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения.

Одновременно ГИБДД подвело сравнительную статистику по ДТП за сентябрь. В сентябре 2019 года аварийность в Петербурге существенно снизилась по сравнению с прошлогодними показателями. В городе произошло на 7,7% меньше ДТП, а людей погибло на 70% меньше. Одновременно в Ленобласти ситуация, наоборот, ухудшилась. Количество ДТП выросло на 5%, а число погибших – на 15%.
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 22:59
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Отзывы по теме
Эксперты рассказали, как продлить ресурс двигателя
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
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В минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли четыре человека
{{material_127691}}В Петербурге 12 и 13 октября было зарегистрировано 761 дорожно-транспортное происшествие. В результате были ранены 24 человека, из которых четверо детей. Один человек погиб. За это же время на дорогах Ленинградской области аварий произошло меньше – 185 инцидентов, но их последствия оказались более тяжелыми. В областных ДТП погибли три человека, а пострадали 24 человека, двое из них - дети. Кроме того, как сообщает портал Peterburg2, в период с 11 по 13 октября сотрудники ГИБДД задержали 109 нетрезвых водителей. Всего за минувший уик-энд было зафиксировано 5,5 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения.Одновременно ГИБДД подвело сравнительную статистику по ДТП за сентябрь. В сентябре 2019 года аварийность в Петербурге существенно снизилась по сравнению с прошлогодними показателями. В городе произошло на 7,7% меньше ДТП, а людей погибло на 70% меньше. Одновременно в Ленобласти ситуация, наоборот, ухудшилась. Количество ДТП выросло на 5%, а число погибших – на 15%.
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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