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11 ноября 2019, 11:39

В минувшие выходные на дорогах Петербурга никто не погиб

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Дорожная обстановка в Петербурге в выходные дни была относительно спокойной. Региональное управление ГИБДД зарегистрировало вдвое меньше аварий, чем обычно. Смертельных ДТП среди них не было.
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В минувшие выходные, 9 и 10 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга произошло 320 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения в последние несколько недель в выходные фиксировалось от 600 до 1 000 аварий. В 13 ДТП пострадали люди. Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим, из них троим детям. К счастью, ни в одной из аварий никто не погиб.

Существенно меньше инцидентов произошло в выходные дни и на дорогах Ленинградской области. Было зарегистрировано всего 43 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых - с пострадавшими. Было ранено девять взрослых и один ребенок, сообщает портал Peterburg2. Однако трагедии избежать не удалось. В минувшие выходные на областных дорогах погибли два человека.

Сейчас в Госдуме находится законопроект, предполагающий поощрять аккуратных водителей дополнительной скидкой на ОСАГО. Следить за стилем вождения будет телеметрическое оборудование, устанавливаемое на добровольных началах.
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В минувшие выходные на дорогах Петербурга никто не погиб
{{material_128076}}В минувшие выходные, 9 и 10 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга произошло 320 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения в последние несколько недель в выходные фиксировалось от 600 до 1 000 аварий. В 13 ДТП пострадали люди. Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим, из них троим детям. К счастью, ни в одной из аварий никто не погиб.Существенно меньше инцидентов произошло в выходные дни и на дорогах Ленинградской области. Было зарегистрировано всего 43 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых - с пострадавшими. Было ранено девять взрослых и один ребенок, сообщает портал Peterburg2. Однако трагедии избежать не удалось. В минувшие выходные на областных дорогах погибли два человека.Сейчас в Госдуме находится законопроект, предполагающий поощрять аккуратных водителей дополнительной скидкой на ОСАГО. Следить за стилем вождения будет телеметрическое оборудование, устанавливаемое на добровольных началах.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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