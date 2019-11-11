11 ноября 2019, 11:39
В минувшие выходные на дорогах Петербурга никто не погиб
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Дорожная обстановка в Петербурге в выходные дни была относительно спокойной. Региональное управление ГИБДД зарегистрировало вдвое меньше аварий, чем обычно. Смертельных ДТП среди них не было.
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Существенно меньше инцидентов произошло в выходные дни и на дорогах Ленинградской области. Было зарегистрировано всего 43 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых - с пострадавшими. Было ранено девять взрослых и один ребенок, сообщает портал Peterburg2. Однако трагедии избежать не удалось. В минувшие выходные на областных дорогах погибли два человека.
Сейчас в Госдуме находится законопроект, предполагающий поощрять аккуратных водителей дополнительной скидкой на ОСАГО. Следить за стилем вождения будет телеметрическое оборудование, устанавливаемое на добровольных началах.
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