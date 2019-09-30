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30 сентября 2019, 16:57

В минувшие выходные в Петербурге и области произошло почти 800 аварий

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Фото: pixabay
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику по количеству ДТП за минувшие выходные. На дорогах двух регионов за субботу и воскресенье произошло в общей сложности 779 аварий.
В минувшие выходные в Петербурге и области произошло почти 800 аварий

Фото: pixabay

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По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в минувшие два выходных дня в Петербурге зафиксировано 624 дорожно-транспортных происшествия. В 17 инцидентах пострадали люди, причем пятеро из них – дети. В Ленобласти обстановка была чуть более спокойной. Госавтоинспекция зарегистрировала 155 аварий, в 15 из которых пострадали люди. Детей среди пострадавших на этот раз не оказалось, сообщает портал Peterburg2.

В середине сентября в УГИБДД обращали внимание на рост числа аварии с участием детей. Особенно внимательными водителям надо быть не только в зонах пешеходных переходов, но также во дворах жилых домов. С января 2019 года на придворовых территориях города произошло 77 инцидентов, в которых пострадали 78 детей. Годом ранее аналогичных случаев было на 17 меньше. 

Во дворах населенных пунктов Ленинградской области с начала года было зафиксировано 24 ДТП, в которых пострадали 24 ребенка. Годом ранее этот показатель составлял 16 ДТП и 15 пострадавших детей. Большая часть аварий во дворах происходит по вине водителей, которые или едут быстрее 20 км/ч (предельно допустимая скорость движения во дворах и жилых зонах), или невнимательны при движении задним ходом. Чаще всего под колеса машин во дворах попадают дети детсадовского и младшего школьного возраста.

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В минувшие выходные в Петербурге и области произошло почти 800 аварий
{{material_127644}}По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в минувшие два выходных дня в Петербурге зафиксировано 624 дорожно-транспортных происшествия. В 17 инцидентах пострадали люди, причем пятеро из них – дети. В Ленобласти обстановка была чуть более спокойной. Госавтоинспекция зарегистрировала 155 аварий, в 15 из которых пострадали люди. Детей среди пострадавших на этот раз не оказалось, сообщает портал Peterburg2.В середине сентября в УГИБДД обращали внимание на рост числа аварии с участием детей. Особенно внимательными водителям надо быть не только в зонах пешеходных переходов, но также во дворах жилых домов. С января 2019 года на придворовых территориях города произошло 77 инцидентов, в которых пострадали 78 детей. Годом ранее аналогичных случаев было на 17 меньше. Во дворах населенных пунктов Ленинградской области с начала года было зафиксировано 24 ДТП, в которых пострадали 24 ребенка. Годом ранее этот показатель составлял 16 ДТП и 15 пострадавших детей. Большая часть аварий во дворах происходит по вине водителей, которые или едут быстрее 20 км/ч (предельно допустимая скорость движения во дворах и жилых зонах), или невнимательны при движении задним ходом. Чаще всего под колеса машин во дворах попадают дети детсадовского и младшего школьного возраста.
2019-09-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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