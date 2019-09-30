30 сентября 2019, 16:57
В минувшие выходные в Петербурге и области произошло почти 800 аварий
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Фото: pixabay
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику по количеству ДТП за минувшие выходные. На дорогах двух регионов за субботу и воскресенье произошло в общей сложности 779 аварий.
Фото: pixabay
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В середине сентября в УГИБДД обращали внимание на рост числа аварии с участием детей. Особенно внимательными водителям надо быть не только в зонах пешеходных переходов, но также во дворах жилых домов. С января 2019 года на придворовых территориях города произошло 77 инцидентов, в которых пострадали 78 детей. Годом ранее аналогичных случаев было на 17 меньше.
Во дворах населенных пунктов Ленинградской области с начала года было зафиксировано 24 ДТП, в которых пострадали 24 ребенка. Годом ранее этот показатель составлял 16 ДТП и 15 пострадавших детей. Большая часть аварий во дворах происходит по вине водителей, которые или едут быстрее 20 км/ч (предельно допустимая скорость движения во дворах и жилых зонах), или невнимательны при движении задним ходом. Чаще всего под колеса машин во дворах попадают дети детсадовского и младшего школьного возраста.
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