В минувшую субботу в регионе наши сразу две «Лады»
По «горячим» следам полицейские задержали 35-летнего гражданина, подозреваемого в совершении указанного преступления. Отечественная малолитражка возвращена владельцу. Сразу же возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В этот же день, но уже в Ленинградской области в ходе патрулирования нарядом ГИБДД обнаружен автомобиль той же марки (Lada), угнанный в ночь на 11 ноября от дома 9 по Ропшинскому шоссе и принадлежащий 67-летнему мужчине.
Что интересно, за рулем транспортного средства находился 15-летний подросток. Автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый обязан явкой.
Об обоих случаях информирует пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
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