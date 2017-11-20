20 ноября 2017, 10:47

В минувшую субботу в регионе наши сразу две «Лады»

В субботу, 18 ноября 2017 года, около 5 часов утра от дома 57 по Ленинскому проспекту в Санкт-Петербурге совершен угон автомобиля Lada, принадлежащего 37-летнему мужчине.
^

По «горячим» следам полицейские задержали 35-летнего гражданина, подозреваемого в совершении указанного преступления. Отечественная малолитражка возвращена владельцу. Сразу же возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В этот же день, но уже в Ленинградской области в ходе патрулирования нарядом ГИБДД обнаружен автомобиль той же марки (Lada), угнанный в ночь на 11 ноября от дома 9 по Ропшинскому шоссе и принадлежащий 67-летнему мужчине.

Что интересно, за рулем транспортного средства находился 15-летний подросток. Автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый обязан явкой.

Об обоих случаях информирует пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Новости Lada

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 2120 Надежда
По виду мне напомнило минивены типа фольксваген шаран. У нас никогда такой не видел, видимо какое-то ограниченное производство было. И не понятно почему ВАЗ не выпускает моделей в данном сегменте, возможно не пользовалось большим спросом у нас, а заграницей эту марку не особо берут. Что интересно это ...
Димитрий
Форум ВАЗ 2107
| Кому: влад По поводу краш тестов я с вами согласен, но этим страдают не только жигули, многие китайские авто, да и те же матизы они не лучше по краш тестам. Покупая машину, ведь мало кто думает про то, как она поведет себя в аварии, поскольку об этом пытаются не думать даже (это как в момент когда ...
Vsevolod
Форум ВАЗ 2114
| Кому: Саня Машина в аварии у вас скорей всего побывала. Такие симптомы возникают если кривая геометрия кузова. Проверьте этот вариант. Еще вариант может быть если колеса кривые. У некоторых моделей если есть развал схождение сзади тоже может такое наблюдаться. | Кому: ГЕННАДИЙ Печку включить ...
Ярослав
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ Автомудрость ВАЗ АвтоПитер ВАЗ Дизайн и тюнинг ВАЗ Новинки и концепт кары ВАЗ Новости и акции автосалонов ВАЗ Автосалоны и дилеры марки ВАЗ Аренда и прокат авто марки ВАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
За безопасность пешеходов борются штрафами
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В минувшую субботу в регионе наши сразу две «Лады»
По «горячим» следам полицейские задержали 35-летнего гражданина, подозреваемого в совершении указанного преступления. Отечественная малолитражка возвращена владельцу. Сразу же возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В этот же день, но уже в Ленинградской области в ходе патрулирования нарядом ГИБДД обнаружен автомобиль той же марки (Lada), угнанный в ночь на 11 ноября от дома 9 по Ропшинскому шоссе и принадлежащий 67-летнему мужчине.Что интересно, за рулем транспортного средства находился 15-летний подросток. Автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый обязан явкой. Об обоих случаях информирует пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодарский край Новосибирск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG