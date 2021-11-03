В Минздраве предложили пока не отправлять водителей на дополнительные дорогие анализы
На сайте regulation.gov.ru появился проекта приказа Минздрава, который говорит о том, что освидетельствование российских водителей переносится с 1 января на 1 марта 2022 года.
Напомним, что два года назад в ведомстве встал вопрос о том, что всех водителей без исключения необходимо проверять на хронический алкоголизм. Делать это предлагали с помощью современных CDT-тестов. Правда, чиновники не учли стоимость этого самого теста и реальные доходы населения страны. Проект отправили на доработку только после того, как Владимир Путин сделал по этому поводу резкое замечание.
В Минздраве проект подкорректировали, теперь сдавать тест нужно будет только тем, у кого врач заметит признаки хронического алкоголизма или наркомании. Также он предусматривает обязательную сдачу теста для тех, кто возвращает права после лишения. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. Но в проекте приказа, как мы уже писали, сроки сдвинуты на 1 марта 2022 года.
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