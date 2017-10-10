10 октября 2017, 13:47

В модельном ряду Ferrari может появиться внедорожник

Глава Ferrari Серджио Маркионне поделился с западными журналистами планами компании на будущее. Так, итальянская марка планирует освоить выпуск премиальных внедорожников.
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Итальянская компания Ferrari, известная своими спортивными автомобилями, решила заняться разработкой и выпуском ...
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Слухи о выпуске кроссовера Ferrari ходят уже давно. Как сообщает топ-менеджер, компания «чертовски заинтересована» в освоении сегмента SUV. Пока эти планы находятся на стадии обсуждения внутри фирмы. Вопрос непростой, так как новые модели должны сохранить позиции марки на рынке и присущую автомобилям бренда эксклюзивность. Поэтому на подготовку этого проекта компании потребуется не менее 30 месяцев.

Если автопроизводитель даст внедорожникам «зеленый свет», то выпускаться они будут весьма ограниченным тиражом. Окончательное решение относительно завоевания рынка SUV будет озвучено в начале следующего года, когда будет готов стратегический план развития компании на ближайшие пять лет.

Ранее сообщалось, что Ferrari готовит к выпуску свой первый кроссовер. Как и остальные новинки марки, этот вопрос находится на стадии обсуждения.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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В модельном ряду Ferrari может появиться внедорожник
{{material_120348}}Слухи о выпуске кроссовера Ferrari ходят уже давно. Как сообщает топ-менеджер, компания «чертовски заинтересована» в освоении сегмента SUV. Пока эти планы находятся на стадии обсуждения внутри фирмы. Вопрос непростой, так как новые модели должны сохранить позиции марки на рынке и присущую автомобилям бренда эксклюзивность. Поэтому на подготовку этого проекта компании потребуется не менее 30 месяцев.Если автопроизводитель даст внедорожникам «зеленый свет», то выпускаться они будут весьма ограниченным тиражом. Окончательное решение относительно завоевания рынка SUV будет озвучено в начале следующего года, когда будет готов стратегический план развития компании на ближайшие пять лет.Ранее сообщалось, что Ferrari готовит к выпуску свой первый кроссовер. Как и остальные новинки марки, этот вопрос находится на стадии обсуждения.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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