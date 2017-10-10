10 октября 2017, 13:47
В модельном ряду Ferrari может появиться внедорожник
Глава Ferrari Серджио Маркионне поделился с западными журналистами планами компании на будущее. Так, итальянская марка планирует освоить выпуск премиальных внедорожников.
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Итальянская компания Ferrari, известная своими спортивными автомобилями, решила заняться разработкой и выпуском ...Читать далее
Если автопроизводитель даст внедорожникам «зеленый свет», то выпускаться они будут весьма ограниченным тиражом. Окончательное решение относительно завоевания рынка SUV будет озвучено в начале следующего года, когда будет готов стратегический план развития компании на ближайшие пять лет.
Ранее сообщалось, что Ferrari готовит к выпуску свой первый кроссовер. Как и остальные новинки марки, этот вопрос находится на стадии обсуждения.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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