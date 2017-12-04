4 декабря 2017, 15:34
В модельном ряду Nissan появится полностью электрический седан
На автосалоне в Лос-Анджелесе вице-президент по планированию продуктов североамериканского подразделения Nissan Майкл Банс сообщил о намерении создать к 2019 году абсолютно новую «зелёную» модель в кузове «седан», мотивируя это тем, что линейка SUV бренда «полностью заполнена».
Ранее мы писали
В рамках ежегодной выставки потребительской электроники (CES, Consumer Electronics Show), прошедшей в Нью-Йорке ...Читать далее
Как выразился господин Банс, бренду пришло время «переизобрести» свои седаны, поскольку представители молодого поколения не разделяют симпатий «предков» к кроссоверам, а выражают желание ездить на стильных и при этом экологичных машинах.
Кроме того, седаны более перспективны для дальнейшей электрификации модельного ряда бренда, поскольку 4-дверный кузов лучше подходит для размещения электрических силовых установок.
Напомним, что раньше представители руководства японского концерна не раз высказывались о намерении создать полностью электрический седан в 2019 году. При этом подчёркивалось, что новинку планируется выпускать как под основным брендом, так и под премиальным – Infiniti.
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Покупал для дочки как первый автомобиль. Маленький - меньше габариты, легче парковаться, к тому же машина не предполагает быстрой езды. На трассе да, расход не маленький, но это связано с маломощным двигателем и не аэродинамической формой. Но для современного города машины таких габаритов сейчас в приоритете ...
| Кому: Антон В прошлом году продал свой nissan primera 2001 г.в. Машиной был доволен, покатался на ней три года. Пришлось продавать из-за того, что стремительно начал ржаветь. Кузов начал страдать, как не подмазывал, расползалась дальше, а также дно под ковриком на водительском месте. Взял автомобиль ...
Нормальный грузовик. Не очень большой, но за то компактный и в меру вместительный. Если делать на нем доставку чего-либо в условиях города, то это оптимальный вариант, конечно. Расход у него даже не очень большой.
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное