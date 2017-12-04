4 декабря 2017, 15:34

В модельном ряду Nissan появится полностью электрический седан

На автосалоне в Лос-Анджелесе вице-президент по планированию продуктов североамериканского подразделения Nissan Майкл Банс сообщил о намерении создать к 2019 году абсолютно новую «зелёную» модель в кузове «седан», мотивируя это тем, что линейка SUV бренда «полностью заполнена».
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Эта новость из уст топ-менеджера прозвучала на презентации компактного кроссовера Kicks (см. видео), который в продуктовой линейке японской марки пришёл на смену Juke.

Как выразился господин Банс, бренду пришло время «переизобрести» свои седаны, поскольку представители молодого поколения не разделяют симпатий «предков» к кроссоверам, а выражают желание ездить на стильных и при этом экологичных машинах.

Кроме того, седаны более перспективны для дальнейшей электрификации модельного ряда бренда, поскольку 4-дверный кузов лучше подходит для размещения электрических силовых установок. 

Напомним, что раньше представители руководства японского концерна не раз высказывались о намерении создать полностью электрический седан в 2019 году. При этом подчёркивалось, что новинку планируется выпускать как под основным брендом, так и под премиальным – Infiniti.
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан

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В модельном ряду Nissan появится полностью электрический седан
{{material_121691}}Эта новость из уст топ-менеджера прозвучала на презентации компактного кроссовера Kicks (см. видео), который в продуктовой линейке японской марки пришёл на смену Juke.Как выразился господин Банс, бренду пришло время «переизобрести» свои седаны, поскольку представители молодого поколения не разделяют симпатий «предков» к кроссоверам, а выражают желание ездить на стильных и при этом экологичных машинах.Кроме того, седаны более перспективны для дальнейшей электрификации модельного ряда бренда, поскольку 4-дверный кузов лучше подходит для размещения электрических силовых установок. Напомним, что раньше представители руководства японского концерна не раз высказывались о намерении создать полностью электрический седан в 2019 году. При этом подчёркивалось, что новинку планируется выпускать как под основным брендом, так и под премиальным – Infiniti.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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