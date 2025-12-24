Гараж или мини-квартира? Необычный объект недвижимости вызвал ажиотаж в Могилеве

В Могилеве продают гараж с подвалом, который удивил горожан уровнем комфорта

В Могилеве выставлен на продажу необычный гараж. Внутри — полноценное пространство для жизни. Горожане обсуждают находку в соцсетях. Цена и детали удивляют. Что скрывает этот объект — читайте в материале.

В одном из гаражных кооперативов Могилева появилось объявление, которое сразу привлекло внимание местных жителей. На продажу выставлен кирпичный гараж, который сложно назвать просто местом для хранения автомобиля. Владелец превратил его в настоящее многофункциональное пространство, где можно не только заниматься машиной, но и отдыхать с комфортом, сравнимым с небольшой квартирой.

Объект расположен в гаражном кооперативе. Его площадь составляет 24,5 квадратных метра, но самое интересное скрывается на нижнем уровне. Здесь оборудован подвал еще на 21 квадратный метр. Именно в подвале разместились уютная комната для отдыха, небольшая кухня, санузел и кладовая. Такое решение позволило максимально эффективно использовать каждый метр пространства.

Внутри гаража проведены все необходимые коммуникации: электричество, водоснабжение, установлены счетчики, бойлер для горячей воды и система канализации с глубиной залегания до пяти метров. Для поддержания комфортной температуры предусмотрено электрическое отопление, а вентиляция снабжена приточной системой. Стены, потолок и ворота утеплены, а подвал защищен гидроизоляцией. На полу уложена плитка, а в комнате - ковры, что добавляет уюта и практичности.

фото: kufar.by

Безопасность объекта обеспечивается круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а также сигнализацией. В стоимость включена вся мебель, бытовая техника и даже посуда — новому владельцу не придется тратиться на обустройство. Единственный нюанс — отсутствие душевой кабины, но при желании ее можно установить самостоятельно.

Стоимость такого необычного гаража составляет 48 538 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,3 млн рублей российских. Объявление быстро разошлось по городским сообществам, вызвав бурное обсуждение. Многие отмечают, что подобный подход к организации гаражного пространства — редкость для Могилева. Гараж может стать настоящей находкой для тех, кто ищет нечто большее, чем просто место для автомобиля.