Гараж или мини-квартира? Необычный объект недвижимости вызвал ажиотаж в Могилеве

24 декабря 2025, 11:36
В Могилеве продают гараж с подвалом, который удивил горожан уровнем комфорта
В Могилеве продают гараж с подвалом, который удивил горожан уровнем комфорта
В Могилеве выставлен на продажу необычный гараж. Внутри — полноценное пространство для жизни. Горожане обсуждают находку в соцсетях. Цена и детали удивляют. Что скрывает этот объект — читайте в материале.
В одном из гаражных кооперативов Могилева появилось объявление, которое сразу привлекло внимание местных жителей. На продажу выставлен кирпичный гараж, который сложно назвать просто местом для хранения автомобиля. Владелец превратил его в настоящее многофункциональное пространство, где можно не только заниматься машиной, но и отдыхать с комфортом, сравнимым с небольшой квартирой.
Объект расположен в гаражном кооперативе. Его площадь составляет 24,5 квадратных метра, но самое интересное скрывается на нижнем уровне. Здесь оборудован подвал еще на 21 квадратный метр. Именно в подвале разместились уютная комната для отдыха, небольшая кухня, санузел и кладовая. Такое решение позволило максимально эффективно использовать каждый метр пространства.
Внутри гаража проведены все необходимые коммуникации: электричество, водоснабжение, установлены счетчики, бойлер для горячей воды и система канализации с глубиной залегания до пяти метров. Для поддержания комфортной температуры предусмотрено электрическое отопление, а вентиляция снабжена приточной системой. Стены, потолок и ворота утеплены, а подвал защищен гидроизоляцией. На полу уложена плитка, а в комнате - ковры, что добавляет уюта и практичности.
Безопасность объекта обеспечивается круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а также сигнализацией. В стоимость включена вся мебель, бытовая техника и даже посуда — новому владельцу не придется тратиться на обустройство. Единственный нюанс — отсутствие душевой кабины, но при желании ее можно установить самостоятельно.
Стоимость такого необычного гаража составляет 48 538 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,3 млн рублей российских. Объявление быстро разошлось по городским сообществам, вызвав бурное обсуждение. Многие отмечают, что подобный подход к организации гаражного пространства — редкость для Могилева. Гараж может стать настоящей находкой для тех, кто ищет нечто большее, чем просто место для автомобиля.
Похожие материалы
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
24.12.2025, 14:59
Редчайший Москвич Иван Калита 4x4 выставлен на продажу за рекордную сумму
В России появился уникальный шанс приобрести Москвич-2142 Иван Калита 4x4. Это один из трех сохранившихся экземпляров. Автомобиль отличается роскошной комплектацией и редкой историей. Цена поражает воображение. Подробности о технических особенностях и судьбе машины – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:43
В Подмосковье курьеры-мигранты перевозили малышей в термосумках — их задержала полиция
В Московской области полиция остановила двух курьеров. Их подозревали в нарушении правил перевозки детей. Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Проверка сервисов доставки уже началась. Итоги разбирательства пока не раскрыты.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:09
Какие автомобили могут заменить Kia Sportage с пробегом в 2025 году
Многие владельцы Kia Sportage сталкиваются с серьезными проблемами после 100 тысяч км. Эксперт выделил несколько достойных альтернатив среди новых и подержанных авто. Какие модели сейчас доступны на российском рынке и на что обратить внимание при выборе - читайте в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 12:44
Свежий BMW X1 из США: тест-драйв нового поколения кроссовера
BMW X1 нового поколения уже доступен на вторичном рынке. Журналисты протестировали американскую версию. В обзоре – особенности дизайна, эргономики и динамики. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер и какие нюансы стоит учесть.Читать далее
-
24.12.2025, 12:11
Что происходит с аккумулятором при сильном морозе и как его спасти зимой
Зимой аккумулятор может неожиданно выйти из строя. Причины не всегда очевидны. Как понять, что батарея замерзла? Какие действия помогут избежать серьезных проблем? В материале - простые рекомендации и важные нюансы.Читать далее
-
24.12.2025, 12:07
Северокорейский седан Chollima - копия MG 5 по цене Lada Granta
В Северной Корее засветился необычный седан Chollima. Его дизайн и техническая часть удивят многих. Стоимость машины сравнима с российской Ладой. Подробности о происхождении и назначении новинки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал настоящей сенсацией - читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
24.12.2025, 14:59
Редчайший Москвич Иван Калита 4x4 выставлен на продажу за рекордную сумму
В России появился уникальный шанс приобрести Москвич-2142 Иван Калита 4x4. Это один из трех сохранившихся экземпляров. Автомобиль отличается роскошной комплектацией и редкой историей. Цена поражает воображение. Подробности о технических особенностях и судьбе машины – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:43
В Подмосковье курьеры-мигранты перевозили малышей в термосумках — их задержала полиция
В Московской области полиция остановила двух курьеров. Их подозревали в нарушении правил перевозки детей. Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Проверка сервисов доставки уже началась. Итоги разбирательства пока не раскрыты.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:09
Какие автомобили могут заменить Kia Sportage с пробегом в 2025 году
Многие владельцы Kia Sportage сталкиваются с серьезными проблемами после 100 тысяч км. Эксперт выделил несколько достойных альтернатив среди новых и подержанных авто. Какие модели сейчас доступны на российском рынке и на что обратить внимание при выборе - читайте в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 12:44
Свежий BMW X1 из США: тест-драйв нового поколения кроссовера
BMW X1 нового поколения уже доступен на вторичном рынке. Журналисты протестировали американскую версию. В обзоре – особенности дизайна, эргономики и динамики. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер и какие нюансы стоит учесть.Читать далее
-
24.12.2025, 12:11
Что происходит с аккумулятором при сильном морозе и как его спасти зимой
Зимой аккумулятор может неожиданно выйти из строя. Причины не всегда очевидны. Как понять, что батарея замерзла? Какие действия помогут избежать серьезных проблем? В материале - простые рекомендации и важные нюансы.Читать далее
-
24.12.2025, 12:07
Северокорейский седан Chollima - копия MG 5 по цене Lada Granta
В Северной Корее засветился необычный седан Chollima. Его дизайн и техническая часть удивят многих. Стоимость машины сравнима с российской Ладой. Подробности о происхождении и назначении новинки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал настоящей сенсацией - читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве