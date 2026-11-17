17 ноября 2026, 16:12
В Монако разрешили покупать «блатные» автономера, и одна буква в них стоит как новая иномарка
В Монако разрешили покупать «блатные» автономера, и одна буква в них стоит как новая иномарка
В Монако зарегистрировано около 40 тысяч легковых машин - почти столько же, сколько жителей. Власти запустили персональные номера: каждая буква стоит 10 тысяч евро. Отдельно взимается ежегодный сбор.
В княжестве зарегистрировано около 40 тысяч легковых автомобилей, почти столько же, сколько жителей. Роскошные машины здесь давно стали частью городского пейзажа.
Теперь водители могут заказывать персональные номера из букв и цифр. Стандартная комбинация включает четыре символа, а цена зависит от количества букв: каждая обходится в 10 тысяч евро. Услугу администрирует Управление водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Правительство объяснило запуск многочисленными запросами автомобилистов, желавших получить уникальные комбинации.
Четыре буквы: 40 тысяч евро. Столько придется заплатить за номер «JUJU». Вариант «A1ME» с тремя буквами и одной цифрой стоит 30 тысяч евро: цифра в комбинации не увеличивает плату, поскольку тариф рассчитывается по числу букв. Система допускает и комбинации с большим количеством букв, но отдельная цена для них в исходном сообщении не указана.
Помимо платы за выделение номера взимается ежегодный сбор в размере 2500 евро. Его уплачивают при первоначальном оформлении, а затем при каждом продлении регистрации автомобиля. Поэтому первоначальная сумма за «JUJU» с учетом первого ежегодного платежа составляет 42 500 евро. Если сохранять подобный номер десять лет, общие расходы на его выделение и ежегодные платежи достигнут 65 тысяч евро, без учета других расходов на автомобиль.
Персональные знаки вводят как дополнение к действующей системе. До запуска услуги в Монако использовались стандартные комбинации: четыре цифры либо три цифры и одна буква. По данным TV5Monde, автомобилисты могли бесплатно запросить незанятый стандартный вариант.
Персональный знак сам по себе не определяет юридический статус автомобиля. В разборе регистрации машин отмечалось, что российский учет не всегда означает полную юридическую очистку автомобиля.
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