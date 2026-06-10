Условный срок, штраф 30 тысяч и потерянный BMW: какой приговор получили два брата из Мордовии за попытку обмануть ГИБДД

В Мордовии братья попали под суд из-за попытки спасти BMW от изъятия

В Мордовии двое мужчин оказались в центре громкой истории. Их попытка избежать последствий пьяной езды закончилась судом. Подробности инцидента удивили даже опытных инспекторов.

В Мордовии двое мужчин оказались в центре громкой истории. Их попытка избежать последствий пьяной езды закончилась судом. Подробности инцидента удивили даже опытных инспекторов.

В Мордовии разгорелся необычный скандал, связанный с попыткой обойти новые правила конфискации автомобилей. Два брата, 37 и 44 лет, решившие спасти иномарку от изъятия, в итоге сами оказались на скамье подсудимых. Как сообщает Avtospravochnaya.com, история началась с того, что один из мужчин уже имел судимость за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Его первый автомобиль был изъят в пользу государства, но это не остановило нарушителя.

В 2025 году мужчина вновь сел за руль, несмотря на лишение прав, и был задержан сотрудниками ДПС на улице Полевой в Ардатове. За рулем BMW он находился в состоянии алкогольного опьянения, а документов, подтверждающих право управления, при нем не оказалось. Проверка показала, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Понимая, что и второй автомобиль может быть конфискован, мужчина решил прибегнуть к хитрости. Он попросил своего брата оформить купленный BMW на его имя, чтобы избежать возможного изъятия. Братья попытались реализовать план: владелец авто сообщил в полицию об угоне, надеясь таким образом спасти транспортное средство от конфискации.

Однако в ходе проверки выяснилось, что заявление об угоне было ложным. Следствие установило, что брат дал заведомо ложные показания по просьбе родственника. В результате оба мужчины стали фигурантами уголовных дел: один - за повторное пьяное вождение, второй - за ложный донос.

Суд вынес приговор: водителю назначено условное лишение свободы сроком на один год и запрет на управление транспортными средствами на четыре года. Его брату пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Оба автомобиля, включая BMW, были конфискованы в доход государства.

С 2022 года в России действует закон, позволяющий изымать транспорт у злостных нарушителей ПДД. Теперь машины, используемые для совершения преступлений, могут быть обращены в собственность государства. Несмотря на это, некоторые водители продолжают искать способы обойти закон, но такие попытки часто заканчиваются еще большими проблемами.