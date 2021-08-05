5 августа 2021, 16:27
В московском аэропорту запустили новые полезные и бесплатные сервисы для автомобилистов
В столичном аэропорту Домодедово появились новые приятные, а главное, бесплатные сервисы для автовладельцев. Услуги доступны круглосуточно в любом паркинге аэропорта.
Дарья Климова Фото: parksolo.com
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В настоящее время сеть парковок Домодедово включает более 6 000 машиномест. В первом полугодии 2021 года число клиентов, пользующихся услугами паркинга, возросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Самый большой прирост зафиксирован на парковках Р2 (+39%) и Р9 (+72%). Оплатить парковку можно не только в паркоматах, но также на сайте или в мобильном приложении.
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