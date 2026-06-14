Неожиданные правила подземки - как избежать неприятных ситуаций

14 июня 2026, 17:39
В московском метро штрафуют за грязную или пахнущую одежду
В московском метро штрафуют за грязную или пахнущую одежду
В столичном метро действует необычное правило. Пассажиры могут столкнуться с неожиданными штрафами. Эксперты объясняют, как реагировать на такие случаи. Узнайте, что делать в спорных ситуациях.
В московском метрополитене действует малоизвестное правило, которое может удивить даже опытных пассажиров. Если человек заходит в вагон в одежде, которая пачкает окружающих или источает резкий неприятный запах, ему грозит административный штраф. Как сообщает 360.ru, подобные меры предусмотрены для поддержания чистоты и комфорта в общественном транспорте.
Согласно действующим нормам, находиться в метро в грязной или зловонной одежде запрещено. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность - штраф в размере одной тысячи рублей. Это правило закреплено в статье 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Аналогичные ограничения действуют и в других крупных городах России, включая Санкт-Петербург.
Если пассажир испытывает дискомфорт из-за неприятного запаха от другого человека, он может обратиться к сотрудникам полиции или администрации метрополитена. Службы реагируют на подобные обращения и могут принять меры в рамках установленных правил. Однако на практике такие ситуации встречаются нечасто, поскольку санитарное состояние вагонов заметно улучшилось за последние годы.
Вопрос компенсации за причиненный вред здоровью из-за сильного запаха остается спорным. Теоретически пассажир может попытаться добиться возмещения, если его самочувствие ухудшилось. Но доказать прямую связь между запахом и ухудшением здоровья крайне сложно, поэтому подобные случаи практически не встречаются.
Эксперты отмечают, что проблема неприятных запахов в московском метро стала менее актуальной. Сотрудники полиции и службы безопасности быстро реагируют на жалобы, а современные системы вентиляции эффективно устраняют посторонние запахи. Использование масок или портативных очистителей воздуха не считается действенным способом решения проблемы.
Если неприятный запах все же мешает поездке, специалисты советуют воспользоваться простым решением - перейти в другой вагон или отойти подальше. Современные поезда позволяют свободно перемещаться между вагонами, что облегчает задачу. Важно помнить, что иногда человек может оказаться в сложной ситуации не по своей вине, и ему может потребоваться помощь.
Чаще всего подобные случаи происходят не в метро, а в пригородных электричках или на отдельных станциях МЦД. Тем не менее, эксперты рекомендуют сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов о людях, оказавшихся в затруднительном положении.
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