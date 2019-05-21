21 мая 2019, 00:01

В Москве Audi Q7 разорвало надвое

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Жуткая авария произошла рано утром на Нагатинской набережной в столице. Кроссовер Audi Q7 на огромной скорости не вписался в поворот и после удара о фонарный столб буквально раскололся пополам.
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
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Кадры с места аварии породили несколько версий. Самой популярной из них стала теория «распила». Многие сходились во мнении, что одну часть автомобиля умелые мастера приварили к другой. Такие «Союз-Аполлоны» часто выезжают из прибалтийских или калининградских автомастерских. Не брезгуют подобным «тетрисом» и частные автосалоны, которые сваривают из двух битых автомобилей один и продают его под видом нового.

Оппоненты с другой стороны говорят, что развалился автомобиль именно по заводским точкам сварки и тогда вопросы надо адресовать уже автопроизводителю. Третьи настаивают, что законам физики противостоять тяжело. Свидетели происшествия утверждают, что перед входом в поворот скорость кроссовера была под 200 км/ч. В повороте на горке его подкинуло и после приземления автомобиль, потеряв управление, врезался в столб. Все подушки и шторки безопасности сработали. Но самое удивительное, что водитель самостоятельно покинул место происшествия до приезда экстренных служб. По словам очевидцев, он был пьян. В любом случае, Audi Q7 краш-тест выдержал на 500 звезд.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
darics
Audi тестирует топовую модификацию кроссовера Q7
Цитата:| Кому: ГеоргийДа как раз они и не идиоты. Им так лучше, поменял все, и гарантия, что будет работать. А искать, тыкаться... а вдруг не то. Оно им надо? А вообще-то пневподвеска на q7 хорошая и долговечная, твоей, видать, время пришло. Один вариант, искать какого-то толкового мастера, который не ...
Николай
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В Москве Audi Q7 разорвало надвое
{{material_125177}}Кадры с места аварии породили несколько версий. Самой популярной из них стала теория «распила». Многие сходились во мнении, что одну часть автомобиля умелые мастера приварили к другой. Такие «Союз-Аполлоны» часто выезжают из прибалтийских или калининградских автомастерских. Не брезгуют подобным «тетрисом» и частные автосалоны, которые сваривают из двух битых автомобилей один и продают его под видом нового.Оппоненты с другой стороны говорят, что развалился автомобиль именно по заводским точкам сварки и тогда вопросы надо адресовать уже автопроизводителю. Третьи настаивают, что законам физики противостоять тяжело. Свидетели происшествия утверждают, что перед входом в поворот скорость кроссовера была под 200 км/ч. В повороте на горке его подкинуло и после приземления автомобиль, потеряв управление, врезался в столб. Все подушки и шторки безопасности сработали. Но самое удивительное, что водитель самостоятельно покинул место происшествия до приезда экстренных служб. По словам очевидцев, он был пьян. В любом случае, Audi Q7 краш-тест выдержал на 500 звезд.
2019-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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