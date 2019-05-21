21 мая 2019, 00:01
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
- 3644
- 0
Жуткая авария произошла рано утром на Нагатинской набережной в столице. Кроссовер Audi Q7 на огромной скорости не вписался в поворот и после удара о фонарный столб буквально раскололся пополам.
Ранее мы писали
В Сети появилось видео, доказывающее превосходство внедорожников над кроссоверами на примере снежного противостояния ...Читать далее
Оппоненты с другой стороны говорят, что развалился автомобиль именно по заводским точкам сварки и тогда вопросы надо адресовать уже автопроизводителю. Третьи настаивают, что законам физики противостоять тяжело. Свидетели происшествия утверждают, что перед входом в поворот скорость кроссовера была под 200 км/ч. В повороте на горке его подкинуло и после приземления автомобиль, потеряв управление, врезался в столб. Все подушки и шторки безопасности сработали. Но самое удивительное, что водитель самостоятельно покинул место происшествия до приезда экстренных служб. По словам очевидцев, он был пьян. В любом случае, Audi Q7 краш-тест выдержал на 500 звезд.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
Цитата:| Кому: ГеоргийДа как раз они и не идиоты. Им так лучше, поменял все, и гарантия, что будет работать. А искать, тыкаться... а вдруг не то. Оно им надо? А вообще-то пневподвеска на q7 хорошая и долговечная, твоей, видать, время пришло. Один вариант, искать какого-то толкового мастера, который не ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве