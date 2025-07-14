В Москве белую разметку меняют на желтую

Решение о внедрении желтой разметки было принято после утверждения нового ГОСТа в феврале 2025 года, который расширил применение желтого цвета в дорожной разметке. До этого желтая линия использовалась только в качестве временной, например, при ремонте или для обозначения зон, где стоянка запрещена, пишет «Коммерсантъ»

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что желтый цвет гораздо лучше заметен в темное время суток и в сложных погодных условиях – особенно зимой, когда дороги покрыты снегом и реагентами. Желтая разметка должна повысить уровень безопасности и снизить риск лобовых столкновений. По мнению экспертов, более контрастная разметка позволяет водителям быстрее ориентироваться на дороге, особенно на участках с высокой интенсивностью движения. Если желтая разметка докажет свою эффективность, такие разделительные линии появятся на других московских улицах.

Инициатива является частью комплексной программы повышения безопасности дорожного движения в столице. «Внедрение новых стандартов разметки – не просто формальная замена цвета, а важный шаг к предотвращению ДТП», – заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что такие изменения делают дорожное пространство более понятным и безопасным для всех участников движения: автомобилистов, велосипедистов и пешеходов.

Кроме того, новый ГОСТ предусматривает и другие важные изменения в системе дорожных знаков. Например, объединение нескольких указателей на одном щите позволит сократить количество дорожных знаков в городе на 55 тысяч единиц. Теперь на знаке парковки смогут указывать способ постановки автомобиля – параллельно, перпендикулярно или диагонально. Также знаки ограничения скорости будут содержать информацию о наличии искусственной неровности («лежачего полицейского»).

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