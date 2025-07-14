В Москве белую разметку меняют на желтую
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что желтый цвет гораздо лучше заметен в темное время суток и в сложных погодных условиях – особенно зимой, когда дороги покрыты снегом и реагентами. Желтая разметка должна повысить уровень безопасности и снизить риск лобовых столкновений. По мнению экспертов, более контрастная разметка позволяет водителям быстрее ориентироваться на дороге, особенно на участках с высокой интенсивностью движения. Если желтая разметка докажет свою эффективность, такие разделительные линии появятся на других московских улицах.
Инициатива является частью комплексной программы повышения безопасности дорожного движения в столице. «Внедрение новых стандартов разметки – не просто формальная замена цвета, а важный шаг к предотвращению ДТП», – заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что такие изменения делают дорожное пространство более понятным и безопасным для всех участников движения: автомобилистов, велосипедистов и пешеходов.
Кроме того, новый ГОСТ предусматривает и другие важные изменения в системе дорожных знаков. Например, объединение нескольких указателей на одном щите позволит сократить количество дорожных знаков в городе на 55 тысяч единиц. Теперь на знаке парковки смогут указывать способ постановки автомобиля – параллельно, перпендикулярно или диагонально. Также знаки ограничения скорости будут содержать информацию о наличии искусственной неровности («лежачего полицейского»).
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На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
14.07.2025, 00:22
Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?
Путешествовать по России на автомобиле невероятно интересно. Летний отпуск – отличная возможность прочувствовать масштаб родной страны и осмотреть достопримечательности: природные, исторические и культурные. Вместо изнурительной дороги через всю страну на своей машине можно прилететь в нужный город и взять автомобиль на месте.Читать далее
-
13.07.2025, 10:55
Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
-
11.07.2025, 16:12
«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
В Нижегородской области дочернее предприятие группы Соллерс, ООО «Соллерс Производство трансмиссий», приступило к выпуску электромеханических раздаточных коробок. Эти агрегаты будут устанавливать на автомобили УАЗ (Патриот, Пикап, полноприводный Профи) и пикапы Sollers ST6 и ST8. Читать далее
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