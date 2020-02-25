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25 февраля 2020, 19:25

В Москве «Бэтмобиль» за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе

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Фото: tarantas.news
В Москве сотрудникам Госавтоинспекции пришлось эвакуировать необычный автомобиль без номерных знаков. Точная реплика транспорта Бэтмена не смогла проехать по столичным улицам.
В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе

Фото: tarantas.news

В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе

Фото: tarantas.news

В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе

Фото: tarantas.news

В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе

Фото: tarantas.news

В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе

Фото: tarantas.news

В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе

Фото: tarantas.news

В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
В Москве Бэтмобиль за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
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Всего в мире существует четыре точные реплики «Бэтмобиля». Один из них еще недавно ездил по Кутузовскому проспекту в Москве. Остальные экземпляры, если верить слухам, колесят по дорогам США и ОАЭ. Стоимость такого автомобиля начинается от 55 млн рублей.
 
Процесс эвакуации «Бэтмобиля» вызвал общий оживленный интерес у случайных свидетелей. Ведь транспорт негабаритных размеров: длина больше шести метров, ширина четыре метра. На задней оси автомобиля установлены колеса весом по 110 килограммов каждое. Транспорт Бэтмана не предназначен для дорог общего пользования. По российскому ГОСТу ширина полос варьируются от 3 до 4,5 метров. Такие автомобили, как привило, привозят и увозят на специальном транспорте.
 
Журналистам КП удалось связаться с владельцем «Бэтмобиля». Мужчина прояснил ситуацию. Его автомобиль никто не увез на штрафстоянку. Просто ребята катались и в определенный момент не смогли проехать, поэтому и приехали сотрудники ДПС.

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В Москве «Бэтмобиль» за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
{{material_126928}}Всего в мире существует четыре точные реплики «Бэтмобиля». Один из них еще недавно ездил по Кутузовскому проспекту в Москве. Остальные экземпляры, если верить слухам, колесят по дорогам США и ОАЭ. Стоимость такого автомобиля начинается от 55 млн рублей. Процесс эвакуации «Бэтмобиля» вызвал общий оживленный интерес у случайных свидетелей. Ведь транспорт негабаритных размеров: длина больше шести метров, ширина четыре метра. На задней оси автомобиля установлены колеса весом по 110 килограммов каждое. Транспорт Бэтмана не предназначен для дорог общего пользования. По российскому ГОСТу ширина полос варьируются от 3 до 4,5 метров. Такие автомобили, как привило, привозят и увозят на специальном транспорте. Журналистам КП удалось связаться с владельцем «Бэтмобиля». Мужчина прояснил ситуацию. Его автомобиль никто не увез на штрафстоянку. Просто ребята катались и в определенный момент не смогли проехать, поэтому и приехали сотрудники ДПС.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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