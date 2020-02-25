25 февраля 2020, 19:25
В Москве «Бэтмобиль» за 55 млн рублей увезли на эвакуаторе
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Фото: tarantas.news
В Москве сотрудникам Госавтоинспекции пришлось эвакуировать необычный автомобиль без номерных знаков. Точная реплика транспорта Бэтмена не смогла проехать по столичным улицам.
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
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Процесс эвакуации «Бэтмобиля» вызвал общий оживленный интерес у случайных свидетелей. Ведь транспорт негабаритных размеров: длина больше шести метров, ширина четыре метра. На задней оси автомобиля установлены колеса весом по 110 килограммов каждое. Транспорт Бэтмана не предназначен для дорог общего пользования. По российскому ГОСТу ширина полос варьируются от 3 до 4,5 метров. Такие автомобили, как привило, привозят и увозят на специальном транспорте.
Журналистам КП удалось связаться с владельцем «Бэтмобиля». Мужчина прояснил ситуацию. Его автомобиль никто не увез на штрафстоянку. Просто ребята катались и в определенный момент не смогли проехать, поэтому и приехали сотрудники ДПС.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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