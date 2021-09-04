4 сентября 2021, 17:47
В Москве бетономешалка рухнула с эстакады на оживленную магистраль (видео)
Накануне поздно вечером водитель бетономешалки «КамАЗ» не справился с управлением, и тяжелый грузовик упал с высоты не менее 10 метров на Ленинградский проспект в районе пересечения с ТТК. Момент аварии попал на видео.
Дарья Климова Фото: mskagency.ru
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Фото: mskagency.ru
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На опубликованной записи с дорожной камеры видно, как тяжелый грузовик не смог вписаться в крутой поворот на эстакаде. Следователи сейчас разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Шел дождь, дорога была мокрой, возможно, водитель превысил скорость. Также будет проведена проверка организации, в которой работал водитель, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о режиме труда и отдыха, а также о предрейсовом осмотре водителей.
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