5 июля 2019, 10:23
В Москве будут развивать инфраструктуру для электрокаров
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Правительство Москвы и компания «Россети» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в столичном регионе.
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Кроме того, запланирована подготовка проектов нормативных правовых актов и координация процесса технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к городским электрическим сетям. В развитие электрической инфраструктуры Москвы «Россети» инвестирует 200 млн рублей.
По данным аналитического агентства «Автостат» с января по май 2019 года российские дилеры реализовали 119 новых электрокаров или почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев 2018 года в России был продан лишь 41 электрокар.
Более половины продаж пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который завоевал множество престижных премий и наград, в частности был признан «Лучшим в мире автомобилем» 2019 года. С начала года в России был продан 61 экземпляр Jaguar I-Pace. Второе место занимает японский хэтчбек Nissan Leaf. На нем остановили свой выбор 35 покупателей. На третьем месте автомобили Tesla. Чаще покупали кроссоверы Model X (12 экз.). Шесть человек приобрели лифтбеки Model S, а двое - Model 3. Также в списке значатся электрические ситикары Renault Twizy (3 экз.).
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