5 июля 2019, 10:23

В Москве будут развивать инфраструктуру для электрокаров

  • 193
  • 0
Правительство Москвы и компания «Россети» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в столичном регионе.

Ранее мы писали
По мере совершенствования технологий электрокары постепенно превращаются из экстравагантного нишевого транспортного ...
Читать далее
В рамках соглашения будет создана рабочая группа, которая разработает единую концепцию развития зарядной инфраструктуры, в том числе экономическую модель оказания услуг по зарядке электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. Будет учитываться транспортная и градостроительная политика, Москвы, опыт предоставления бесплатной парковки электромобилей в местах размещения объектов зарядной инфраструктуры.

Кроме того, запланирована подготовка проектов нормативных правовых актов и координация процесса технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к городским электрическим сетям. В развитие электрической инфраструктуры Москвы «Россети» инвестирует 200 млн рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат» с января по май 2019 года российские дилеры реализовали 119 новых электрокаров или почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев 2018 года в России был продан лишь 41 электрокар. 


Более половины продаж пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который завоевал множество престижных премий и наград, в частности был признан «Лучшим в мире автомобилем» 2019 года. С начала года в России был продан 61 экземпляр Jaguar I-Pace. Второе место занимает японский хэтчбек Nissan Leaf. На нем остановили свой выбор 35 покупателей. На третьем месте автомобили Tesla. Чаще покупали кроссоверы Model X (12 экз.). Шесть человек приобрели лифтбеки Model S, а двое - Model 3. Также в списке значатся электрические ситикары Renault Twizy (3 экз.).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АвтоСпецЦентр Infiniti | отзывы
Не изменяю Инфинити, по-моему самый надежный автомобиль. В Инфинити на Ленинском сдал свой Инфинити 13 года по трейд ину и купил новый, QX 80. Мой оценили по высшему разряду, я даже не ожидал, сказали что ТО у официала, вся история видна, в ДТП не была, такие машины ценятся. За QX 80 получил кучу плюшек ...
Amonov
Ауди Центр Таганка | отзывы
Не изменяя марке Ауди, сдал в трейд ИН в Аудли Таганка свою А4, 12 года, купленную когда-то тоже у официала, все ТО проходил в Ауди Таганка. Оценили мне ее хорошо, пробег хоть и большой, накатал я на нем почти 200 тыс. Кто возьмет не пожалеет. Но машина бодрячком, я за ней ухаживал даже после гарантии ...
MedunDoc
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
В автосалон обратился по рекомендации коллеги с работы. Решил поехать и посмотреть. Интересовал грузовик с пробегом. Хотел брать в кредит, но условия везде разные. В Автокоме посмотрел машины, выбрал с менеджером. 14,9 % годовых по кредиту меня устроило. Когда сообщили, что кредит одобрен, я оформил ...
Роман2019
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
В России снова доступны льготные автокредиты
Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Москве будут развивать инфраструктуру для электрокаров
{{material_126785}} В рамках соглашения будет создана рабочая группа, которая разработает единую концепцию развития зарядной инфраструктуры, в том числе экономическую модель оказания услуг по зарядке электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. Будет учитываться транспортная и градостроительная политика, Москвы, опыт предоставления бесплатной парковки электромобилей в местах размещения объектов зарядной инфраструктуры.Кроме того, запланирована подготовка проектов нормативных правовых актов и координация процесса технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к городским электрическим сетям. В развитие электрической инфраструктуры Москвы «Россети» инвестирует 200 млн рублей. По данным аналитического агентства «Автостат» с января по май 2019 года российские дилеры реализовали 119 новых электрокаров или почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев 2018 года в России был продан лишь 41 электрокар. Более половины продаж пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который завоевал множество престижных премий и наград, в частности был признан «Лучшим в мире автомобилем» 2019 года. С начала года в России был продан 61 экземпляр Jaguar I-Pace. Второе место занимает японский хэтчбек Nissan Leaf. На нем остановили свой выбор 35 покупателей. На третьем месте автомобили Tesla. Чаще покупали кроссоверы Model X (12 экз.). Шесть человек приобрели лифтбеки Model S, а двое - Model 3. Также в списке значатся электрические ситикары Renault Twizy (3 экз.).
2019-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Тула Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.