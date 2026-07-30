Самокаты захватывают город: как кикшеринг меняет привычки москвичей и пробки на дорогах

30 июля 2026, 08:58
В Москве число поездок на кикшеринге выросло на 60% за квартал
В Москве число поездок на кикшеринге выросло на 60% за квартал
Самокаты уверенно закрепились в роли транспорта для коротких маршрутов, а их популярность в мегаполисах продолжает расти. Неожиданный скачок спроса связан не только с удобством, но и с новыми возможностями для пользователей. Какие перемены ждут рынок и что это значит для автомобилистов - объясняют специалисты.
Резкий рост числа поездок на кикшеринге в Москве и других крупных городах России стал одним из главных транспортных трендов этого года. Для автомобилистов это не просто статистика: увеличение популярности самокатов напрямую влияет на дорожную ситуацию, распределение трафика и даже на привычки горожан. Как сообщает Российская Газета, за второй квартал 2026 года количество поездок на сервисах аренды самокатов увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой скачок не только отражает изменение предпочтений жителей, но и подчеркивает, насколько быстро меняется городской транспортный ландшафт.
По данным аналитиков Яндекс Go, самокаты чаще всего используются для перемещений на короткие дистанции - от 3 до 5 километров. Примерно половина всех поездок стартует или завершается у станций метро, МЦК и МЦД, что говорит о тесной интеграции кикшеринга с общественным транспортом. Однако все заметнее становится тенденция, когда самокат становится единственным средством передвижения на всем маршруте: от дома до работы, между учебными корпусами и общежитиями, а также внутри деловых кварталов. Особенно высокий спрос фиксируется вблизи транспортных узлов, студенческих городков и в центре города.
Эксперты отмечают, что столь значительный рост объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, постоянные пользователи стали чаще брать самокаты, что увеличило среднее число поездок на одного клиента. Во-вторых, сервисы активно расширяют географию присутствия: партнерство Яндекс Go с региональным оператором SunRent позволило выйти более чем на 100 городов России уже к началу сезона 2026 года. В-третьих, приток новых клиентов также сыграл свою роль - многие впервые попробовали кикшеринг именно в этом году, оценив его удобство и экономию времени.
В июне 2026 года в приложении Яндекс Go появились мультимодальные маршруты, которые объединяют самокат и метро для так называемой «первой мили». Теперь приложение само предлагает доехать до ближайшей станции на самокате, если это быстрее, чем идти пешком. По оценкам разработчиков, такая схема позволяет экономить в среднем 10-15 минут на каждом маршруте. Это особенно актуально для тех, кто ценит время и не хочет тратить его в пробках или на долгие пересадки.
Интересно, что подобные изменения в транспортной инфраструктуре уже обсуждались экспертами ранее. Например, в материале о стратегии безопасности на дорогах, где рассматривались новые меры по снижению аварийности, подчеркивалась важность интеграции разных видов транспорта для повышения эффективности передвижения по городу. Подробнее о том, как такие инициативы могут повлиять на будущее российских дорог, можно узнать в разборе ключевых изменений транспортной политики.
Стоит добавить, что развитие кикшеринга сопровождается и новыми вызовами: вопросы безопасности, регулирования и инфраструктуры остаются актуальными. По информации Российская Газета, власти и операторы продолжают работать над улучшением правил использования самокатов, чтобы минимизировать риски для всех участников движения. Важно помнить, что самокаты - это не только удобство, но и ответственность, особенно в условиях плотного городского трафика. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста рынка и появления новых сервисов, а также ужесточения требований к безопасности и парковке.
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