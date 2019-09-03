3 сентября 2019, 15:25
В Москве дебютировал бескапотный «Урал»
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Фото: Валерий Карташов
Уральский автомобильный завод представил на выставке «Комтранс» в Москве прототип дорожного бескапотного грузовика. Новинка получила модернизированную кабину Iveco, но сохранила прежний силовой каркас.
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
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В основе грузовика – новое шасси с современной архитектурой, которая имеет много общего с капотным «Урал Next 6х4». В моторную гамму войдут рядные дизельные моторы ЯМЗ мощностью 328 и 420 лошадиных сил. Первый агрегат сочетается с 9-ступенчатой коробкой передач ZF, более мощному двигателю требуется 16-ступенчатая коробка той же марки. Ёмкость топливных баков составляет 350 литров. Объём платформы самосвала достигает 16 куб.метров, а грузоподъёмность - 21,5 тонны при снаряжённой массе 13,5 тонны.
Окна выставочного грузовика оказались наглухо затонированы, а двери закрыты, поэтому в кабину заглянуть не удалось. Можно предположить, что новинка получит радикально переработанный салон. Серийное производство бескапотных «Уралов» планируют начать во второй половине 2020 года. Сейчас автомобили проходят дорожные испытания. Ожидается, что цены будут начинаться от 4,3 млн рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
В армии довелось эксплуатировать два Урала-4320 с установкой АПА-5Д (фактически генератор для питания бортсистем летательных аппаратов) , причём машины отличались возрастом и силовыми агрегатами: один 1991 года с дизелем КамАЗ-740, второй 2006 года с ЯМЗ-238М2. Урал грузовик спартанский, из удобств ...
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