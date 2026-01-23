Картофель на скорости: как МАЗ меняет перевозки – что скрывает новинка?

В Москве дебютировал картофелевоз МАЗ с надстройкой Wilder для аграриев России

На выставке AGRAVIA 2026 в столице показали необычный грузовик для корнеплодов. Модель МАЗ-630226 с надстройкой Wilder удивила аграриев. Производители обсуждают новые стандарты перевозки урожая. Впереди переговоры о поставках.

В Москве на выставке AGRAVIA 2026 российские аграрии впервые увидели специализированный картофелевоз на базе МАЗ-630226, оснащенный надстройкой Wilder. Машина сразу привлекла внимание фермеров и представителей крупных агрохолдингов: подобные решения на рынке встречаются нечасто, а спрос на быструю и аккуратную транспортировку урожая только растет.

Как выяснил 110km.ru, главная особенность новинки — вместительный кузов объемом 26 кубометров с донным транспортером. Такая конструкция позволяет не только быстро выгружать картофель, но и минимизировать повреждения клубней. Для управления процессом предусмотрен пульт дистанционного управления, а сама выгрузка при полной загрузке занимает всего четыре минуты. Это серьезное преимущество для тех, кто ценит время и сохранность продукции.

Фото: Wilder

Внутренние поверхности кузова покрыты специальным защитным материалом, который препятствует налипанию земли и остатков урожая. Благодаря этому картофелевоз легко очищается и подходит для перевозки не только картофеля, но и других корнеплодов, зерна, силоса. Универсальность — еще один козырь этой машины.

Техническая начинка тоже не подкачала. Под капотом — двигатель мощностью 293 лошадиные силы, работающий в паре с 9-ступенчатой коробкой передач. Машина способна разогнаться до 85 км/ч, а топливный бак на 300 литров обеспечивает приличный запас хода. Грузоподъемность — 13,3 тонны, колесная формула 6х6. Это значит, что даже по сложным полевым дорогам грузовик пройдет без особых проблем.

На выставке представители МАЗ-РУС и ГК «Автодвор» провели переговоры с одним из крупнейших производителей картофеля фри в России. Обсуждались требования к перевозке сырья и возможности оптимизации логистики. По итогам встречи стало ясно: компания заинтересована в приобретении шасси МАЗ с надстройкой Wilder, чтобы ускорить и упростить доставку корнеплодов на переработку. В ближайшее время стороны планируют детально проработать условия поставки.

Фото: Wilder

Появление такого картофелевоза на российском рынке — явный сигнал: производители техники готовы отвечать на запросы аграриев и предлагать не просто грузовики, а продуманные инструменты для эффективной работы. Вопрос только в том, насколько быстро подобные машины станут привычным элементом отечественных полей и логистических цепочек.