26 марта 2020, 01:15
В Москве эвакуировали автомобиль нарушителя карантина
- 88
- 0
Фото: adm-pravo.ru
В Москве департамент транспорта заявил о задержании транспортного средства нарушителя карантина. С водителем провели разъяснительную беседу, а авто изолировали.
Ранее мы писали
Пандемия коронавируса сказалась абсолютно на всех сферах бизнеса. В ситуации с такси изменения произошли как ...Читать далее
Напомним, что сегодня за несоблюдение режима изоляции положено наказание согласно ст. 6.3 КоАП. Статья предусматривает предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.
В настоящее время рассматривается возможность ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. Инициативу депутатов, как пишет РБК, поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. За нарушение режима изоляции предлагают штрафовать на 1 млн рублей. Если же нарушение карантина приведет к массовому заражению, предложили виновника лишать свободы на пять лет.
Также в России действует статья 236 УК, согласно которой нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.
Если нарушение правил повлекло по неосторожности смерть человека, то виновник наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве