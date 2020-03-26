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26 марта 2020, 01:15

В Москве эвакуировали автомобиль нарушителя карантина

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Фото: adm-pravo.ru
В Москве департамент транспорта заявил о задержании транспортного средства нарушителя карантина. С водителем провели разъяснительную беседу, а авто изолировали.
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Как пишет портал motor.ru, столичный дептранс отчитался о задержании нарушителя карантина. Автомобиль увезли на штрафстоянку, «изолировав от остальных транспортных средств», а с водителем строго побеседовали.

Напомним, что сегодня за несоблюдение режима изоляции положено наказание согласно ст. 6.3 КоАП. Статья предусматривает предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей. 

В настоящее время рассматривается возможность ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. Инициативу депутатов, как пишет РБК, поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. За нарушение режима изоляции предлагают штрафовать на 1 млн рублей. Если же нарушение карантина приведет к массовому заражению, предложили виновника лишать свободы на пять лет.

Также в России действует статья 236 УК, согласно которой нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.
 
Если нарушение правил повлекло по неосторожности смерть человека, то виновник наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Провериться на коронавирус жители Кудрово могут в передвижной лаборатории
какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
николай
ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
Первые тульские Haval H5 уже собраны, порядок цен известен
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Дмитрий
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В Москве эвакуировали автомобиль нарушителя карантина
{{material_129425}}Как пишет портал motor.ru, столичный дептранс отчитался о задержании нарушителя карантина. Автомобиль увезли на штрафстоянку, «изолировав от остальных транспортных средств», а с водителем строго побеседовали.Напомним, что сегодня за несоблюдение режима изоляции положено наказание согласно ст. 6.3 КоАП. Статья предусматривает предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей. В настоящее время рассматривается возможность ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. Инициативу депутатов, как пишет РБК, поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. За нарушение режима изоляции предлагают штрафовать на 1 млн рублей. Если же нарушение карантина приведет к массовому заражению, предложили виновника лишать свободы на пять лет.Также в России действует статья 236 УК, согласно которой нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. Если нарушение правил повлекло по неосторожности смерть человека, то виновник наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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