Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

10 июля 2026, 18:11

В Москве грузовик спровоцировал аварию с автобусом: 29 пострадавших

В Москве грузовик спровоцировал аварию с автобусом: 29 пострадавших

Почему водитель грузовой машины должен восстановить автобус - детали происшествия

В Москве грузовик спровоцировал аварию с автобусом: 29 пострадавших

В столице произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Пострадали десятки человек. Виновник аварии понесет ответственность. Подробности инцидента - в нашем материале.

В столице произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Пострадали десятки человек. Виновник аварии понесет ответственность. Подробности инцидента - в нашем материале.

Утро в Таганском районе Москвы началось с крупной аварии, в которой оказались замешаны грузовой автомобиль и пассажирский автобус. Инцидент произошел на Нижегородской улице, где водитель грузовика, не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился на полосу общественного транспорта. Это привело к тому, что автобусу пришлось экстренно уходить от столкновения, выехав на тротуар, рассказывает 360.ru.

В результате происшествия пострадали 29 человек, среди которых оказались как пассажиры, так и водитель автобуса. К счастью, обошлось без жертв, однако многие получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

По информации 360.ru, представители Мосгортранса уже заявили о намерении оказать поддержку всем пострадавшим. Кроме того, компания планирует добиться привлечения к ответственности водителя грузового автомобиля, который стал виновником аварии. В частности, с него потребуют полностью восстановить поврежденный автобус, чтобы транспорт вновь мог выйти на линию.

Эксперты отмечают, что подобные случаи становятся поводом для обсуждения безопасности на дорогах мегаполиса. Нарушение правил дорожного движения, особенно на оживленных улицах, может привести к серьезным последствиям для всех участников движения. Водителям напоминают о необходимости быть максимально внимательными и не совершать рискованных маневров, особенно вблизи общественного транспорта.

В настоящее время ведется разбирательство по факту происшествия. Специалисты анализируют обстоятельства аварии, чтобы установить все детали случившегося. Ожидается, что виновник будет привлечен к административной ответственности, а также понесет материальные издержки за восстановление автобуса.

Мосгортранс подчеркивает, что безопасность пассажиров остается приоритетом, и компания продолжит работу по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Водителям грузовых и легковых автомобилей советуют соблюдать дистанцию и внимательно следить за дорожной обстановкой, чтобы избежать трагедий на дорогах столицы.

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