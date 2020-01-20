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20 января 2020, 17:11

В Москве и Подмосковье начнут выдавать новые номера

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В регистрационных подразделениях ГИБДД Москвы и Московской области появились автомобильные номера с новыми кодами регионов. В ближайшее время диапазон нынешних кодов 799 и 750 будет исчерпан, и автомобилям начнут присваивать 797 и 790.
В Москве и Подмосковье начнут выдавать новые номера

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Пока в МРЭО столичного региона выдают «старые» регистрационные знаки с кодом региона 799 для Москвы и 750 для Московской области, сообщили журналистам Autonews.ru в пресс-службе ГИБДД. Однако регистрационные знаки с новыми кодами 797 и 790 уже закуплены и ждут своего часа. Позднее, когда дилеры получат лицензии и смогут ставить на учет автомобили самостоятельно, они также будут присваивать номера с новыми кодами.

Автомобильные номера с кодом 750 начали выдавать в 2013 году, а с кодом 799 – в 2017 году. Новый код 790 станет уже шестым, а код 797 – девятым по счету для автомобилей Подмосковья и Москвы, соответственно. Ранее выдавали номера с кодами: 50, 90, 150, 190, 750 и 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777. Насколько хватит новых серий, пока сказать трудно. С 1 января 2020 года вновь изменились правила регистрации автомобилей. Теперь код региона на регистрационном знаке машины будет напрямую зависеть от места прописки автовладельца.

Между тем пока ни один российский дилер не получил лицензию, дающую право ставить автомобили на учет в ГИБДД, хотя теоретически такая возможность предусмотрена законом, начиная с 1 января 2020 года. Когда автосалоны смогут самостоятельно регистрировать автомобили, они должны будут взять на себя также хлопоты по изготовлению номерных табличек. В противном случае, услуга регистрации у дилера может стать «медвежьей» для автовладельца. Ведь теперь нельзя ездить на зарегистрированном автомобиле без номеров. Для незарегистрированных в ГИБДД машин сохраняется 10-дневная отсрочка, в течение которой автовладелец обязан поставить ТС на учет.
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В Москве и Подмосковье начнут выдавать новые номера
{{material_128636}}Пока в МРЭО столичного региона выдают «старые» регистрационные знаки с кодом региона 799 для Москвы и 750 для Московской области, сообщили журналистам Autonews.ru в пресс-службе ГИБДД. Однако регистрационные знаки с новыми кодами 797 и 790 уже закуплены и ждут своего часа. Позднее, когда дилеры получат лицензии и смогут ставить на учет автомобили самостоятельно, они также будут присваивать номера с новыми кодами.Автомобильные номера с кодом 750 начали выдавать в 2013 году, а с кодом 799 – в 2017 году. Новый код 790 станет уже шестым, а код 797 – девятым по счету для автомобилей Подмосковья и Москвы, соответственно. Ранее выдавали номера с кодами: 50, 90, 150, 190, 750 и 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777. Насколько хватит новых серий, пока сказать трудно. С 1 января 2020 года вновь изменились правила регистрации автомобилей. Теперь код региона на регистрационном знаке машины будет напрямую зависеть от места прописки автовладельца.Между тем пока ни один российский дилер не получил лицензию, дающую право ставить автомобили на учет в ГИБДД, хотя теоретически такая возможность предусмотрена законом, начиная с 1 января 2020 года. Когда автосалоны смогут самостоятельно регистрировать автомобили, они должны будут взять на себя также хлопоты по изготовлению номерных табличек. В противном случае, услуга регистрации у дилера может стать «медвежьей» для автовладельца. Ведь теперь нельзя ездить на зарегистрированном автомобиле без номеров. Для незарегистрированных в ГИБДД машин сохраняется 10-дневная отсрочка, в течение которой автовладелец обязан поставить ТС на учет.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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