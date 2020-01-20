20 января 2020, 17:11
В Москве и Подмосковье начнут выдавать новые номера
- 169
- 0
В регистрационных подразделениях ГИБДД Москвы и Московской области появились автомобильные номера с новыми кодами регионов. В ближайшее время диапазон нынешних кодов 799 и 750 будет исчерпан, и автомобилям начнут присваивать 797 и 790.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Ранее мы писали
С 1 января 2020 года в России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей. Теперь код региона на ...Читать далее
Автомобильные номера с кодом 750 начали выдавать в 2013 году, а с кодом 799 – в 2017 году. Новый код 790 станет уже шестым, а код 797 – девятым по счету для автомобилей Подмосковья и Москвы, соответственно. Ранее выдавали номера с кодами: 50, 90, 150, 190, 750 и 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777. Насколько хватит новых серий, пока сказать трудно. С 1 января 2020 года вновь изменились правила регистрации автомобилей. Теперь код региона на регистрационном знаке машины будет напрямую зависеть от места прописки автовладельца.
Между тем пока ни один российский дилер не получил лицензию, дающую право ставить автомобили на учет в ГИБДД, хотя теоретически такая возможность предусмотрена законом, начиная с 1 января 2020 года. Когда автосалоны смогут самостоятельно регистрировать автомобили, они должны будут взять на себя также хлопоты по изготовлению номерных табличек. В противном случае, услуга регистрации у дилера может стать «медвежьей» для автовладельца. Ведь теперь нельзя ездить на зарегистрированном автомобиле без номеров. Для незарегистрированных в ГИБДД машин сохраняется 10-дневная отсрочка, в течение которой автовладелец обязан поставить ТС на учет.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве