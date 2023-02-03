В Москве камеры учат фиксировать новое серьезное нарушение

Ранее мы писали В России камеры начали выявлять перегруз и негабарит На российских дорогах начали устанавливать комплексы фото- и видеофиксации, которые умеют распознавать перегруженные ... Читать далее

Новый комплекс будет в автоматическом режиме фиксировать нарушителей, которые не пропускают автомобили скорой помощи и других экстренных служб, двигающиеся с включенными проблесковыми маячками синего цвета и сиреной. Данные будут передавать в столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Камеры устанавливают непосредственно на машину скорой. Как рассказали ТАСС в ведомстве, на этапе отработки алгоритмов системы, штрафы водителям, не пропустившим скорую, выписывать не будут.

Напомним, сейчас за воспрепятствование работе медицинских работников, в том числе за непропуск скорой, предусмотрено наказание по уголовной статье, если действия водителя повлекли смерть пациента или причинили тяжкий вред его здоровью. Максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. Также нарушителю могут вменить ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») с наказанием до 5 лет тюрьмы.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) содержит штрафы от 4 000 до 5 000 рублей за воспрепятствование работе медиков, если такое создание помех не сказалось на состоянии пациента.

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