Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

11 августа 2026, 18:47

В Москве мотоциклистка погибла после столкновения с самосвалом на ТТК

В Москве мотоциклистка погибла после столкновения с самосвалом на ТТК

Трагедия на дороге - байкерша не выжила после аварии с грузовиком

В Москве мотоциклистка погибла после столкновения с самосвалом на ТТК

В столице произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. На месте работали экстренные службы. Причины происшествия выясняются. Подробности инцидента пока неизвестны.

В столице произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. На месте работали экстренные службы. Причины происшествия выясняются. Подробности инцидента пока неизвестны.

Утро на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве оказалось омраченным трагедией. В районе 2-го Крестовского переулка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла известная мотоблогер Татьяна Броновицкая. По информации Piter.tv, авария случилась около 08:50 по московскому времени.

Женщина управляла желтым мотоциклом Racer Skyway, когда на дороге неожиданно столкнулась с грузовым автомобилем. Сила удара оказалась настолько значительной, что 47-летняя байкерша скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Оперативные службы прибыли практически сразу, однако спасти пострадавшую не удалось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты анализируют дорожную обстановку, изучают записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей. В ГУ МВД по Москве подтвердили факт аварии и сообщили, что в результате столкновения погибла женщина-водитель мотоцикла.

Движение на участке Третьего транспортного кольца было временно затруднено из-за работы экстренных служб и проведения следственных мероприятий. Водителям пришлось искать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил дорожного движения одним из участников, однако официальные выводы будут сделаны после завершения проверки.

Погибшая, Татьяна Броновицкая, была хорошо известна в байкерском сообществе и среди подписчиков своего блога. Ее уход стал тяжелым ударом для многих поклонников и друзей. В социальных сетях уже появились слова соболезнования и воспоминания о ней как о яркой и неординарной личности.

Эксперты напоминают, что мотоциклисты остаются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Даже незначительная ошибка или невнимательность на дороге могут привести к трагическим последствиям. Водителям всех транспортных средств важно соблюдать осторожность и уважать друг друга на проезжей части.

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