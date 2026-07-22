Необычный инцидент на улице Коштоянца: машинист экскаватора разгромил магазин

22 июля 2026, 13:28
В Москве мужчина на экскаваторе протаранил фасад магазина «Цветочная база»
В Москве мужчина на экскаваторе протаранил фасад магазина «Цветочная база»
В столице произошел неожиданный инцидент с экскаватором. Подробности происшествия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала. Следите за обновлениями.
Вечером на одной из улиц Москвы произошел необычный случай: мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял экскаватором и направил тяжелую технику прямо на фасад магазина «Цветочная база». Как сообщает 360.ru, инцидент случился на улице Коштоянца, дом 33.
По предварительным данным, водитель экскаватора не справился с управлением и с помощью ковша разрушил витрины и часть фасада торговой точки. После этого мужчина оказался заблокирован внутри кабины машины, что затруднило его эвакуацию. На место происшествия прибыли экстренные службы, чтобы извлечь нарушителя и оценить ущерб, нанесенный магазину.
Пока неизвестно, есть ли среди посетителей или сотрудников магазина пострадавшие. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств случившегося, а также выясняют, каким образом мужчина получил доступ к спецтехнике. Очевидцы отмечают, что действия водителя выглядели крайне неадекватно, что подтверждается его состоянием на момент происшествия.
В этот же вечер на МКАД произошло еще одно серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, включая такси. В результате аварии пострадали четыре человека, а движение по трассе было временно ограничено - перекрыли сразу четыре полосы. Один из автомобилей перевернулся, что усложнило работу спасателей. Кроме того, ранее на северо-востоке города в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погиб мотоциклист.
Столичные службы напоминают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и не садиться за руль в состоянии опьянения. Подобные происшествия не только приводят к материальному ущербу, но и могут угрожать жизни и здоровью окружающих.
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