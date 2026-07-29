Роботакси уже на улицах: где в Москве тестируют китайские кроссоверы и чего ждать к 2026 году

В Москве начали тестировать новые беспилотные такси на базе Kaiyi X7

В столице стартовали испытания роботакси на базе Kaiyi X7 - мало кто знает, что это может изменить рынок такси в ближайшие годы. Какие районы Москвы выбрали для тестов, почему именно китайская модель оказалась в центре внимания и что думают специалисты - разбираемся, что грозит привычному автопарку. Не прошли мимо и мнения аналитиков: объяснил эксперт, какие проблемы могут возникнуть.

В столице стартовали испытания роботакси на базе Kaiyi X7 - мало кто знает, что это может изменить рынок такси в ближайшие годы. Какие районы Москвы выбрали для тестов, почему именно китайская модель оказалась в центре внимания и что думают специалисты - разбираемся, что грозит привычному автопарку. Не прошли мимо и мнения аналитиков: объяснил эксперт, какие проблемы могут возникнуть.

Появление беспилотных такси на улицах Москвы - событие, которое может серьезно повлиять на привычный уклад городских перевозок. Для российских автомобилистов это не просто очередная технологическая новинка: речь идет о возможном изменении стандартов безопасности, комфорта и даже стоимости поездок в будущем. Как сообщает Autonews, компания «Яндекс» начала испытания новых автономных такси, построенных на базе китайских кроссоверов Kaiyi X7. До этого для тестов использовались Hyundai Sonata, но теперь ставка сделана на более современные и технологичные автомобили.

В компании отмечают, что после завершения всех необходимых проверок Kaiyi X7 будут работать наравне с уже привычными Hyundai Sonata. Однако точное количество новых беспилотников, выехавших на московские улицы, пока держится в секрете. Известно лишь, что тесты проходят сразу в нескольких районах столицы: Хамовники, Пресненский, Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино и других. Такой выбор локаций позволяет оценить работу автономных систем в разных дорожных условиях и плотности трафика.

Планы «Яндекса» достаточно амбициозны: запуск полноценного сервиса роботакси намечен на 2026 год. При этом пока не раскрывается, какие именно модели войдут в финальный автопарк для пользователей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что выбор Kaiyi X7 не случаен. По его мнению, китайский кроссовер лучше подходит для интеграции автономных технологий благодаря расширенным возможностям подключения и более продвинутой электронике по сравнению с Hyundai Sonata.

Скепсис по поводу массового внедрения беспилотников сохраняется. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что подобные тесты - это скорее эксперименты, рассчитанные на отдаленное будущее. По его словам, российский автопром сейчас сталкивается с другими, более насущными задачами, и массовое появление роботакси пока не влияет на рынок напрямую. Тем не менее, эксперты не исключают, что такие проекты могут стать драйвером для развития новых технологий и стандартов в отрасли.

Интересно, что китайская компания Kaiyi в мае 2026 года объявила о своем уходе с российского рынка. Обслуживанием уже проданных автомобилей займется фирма «Вотур Мотор Рус», ранее известная как Jetour. По данным «Автостата», за первые два месяца 2026 года в России было реализовано всего 37 машин Kaiyi. Это создает определенные риски для долгосрочного обслуживания автопарка, однако для тестовых проектов подобные нюансы пока не критичны.

Стоит отметить, что интерес к новым технологиям в сегменте кроссоверов и внедорожников в России стабильно растет. Например, недавно на рынке появился гибридный Esteo V27 с необычным набором опций и трансформируемым салоном - подробнее о том, как такие решения меняют ожидания покупателей, можно узнать в материале о новых деталях оснащения гибридных внедорожников. Это подтверждает, что российский рынок открыт для экспериментов и инноваций, несмотря на все сложности.

В целом, запуск тестов беспилотных Kaiyi X7 в Москве может стать важным шагом к формированию нового стандарта городских перевозок. Если проект окажется успешным, в ближайшие годы москвичи смогут воспользоваться роботакси, а автопроизводители - получить ценный опыт для дальнейшего развития автономных систем. Однако многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся решить вопросы с сервисом, инфраструктурой и доверием пользователей к новым технологиям.