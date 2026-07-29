Роботакси уже на улицах: где в Москве тестируют китайские кроссоверы и чего ждать к 2026 году

29 июля 2026, 09:03
В Москве начали тестировать новые беспилотные такси на базе Kaiyi X7
В Москве начали тестировать новые беспилотные такси на базе Kaiyi X7
В столице стартовали испытания роботакси на базе Kaiyi X7 - мало кто знает, что это может изменить рынок такси в ближайшие годы. Какие районы Москвы выбрали для тестов, почему именно китайская модель оказалась в центре внимания и что думают специалисты - разбираемся, что грозит привычному автопарку. Не прошли мимо и мнения аналитиков: объяснил эксперт, какие проблемы могут возникнуть.
Появление беспилотных такси на улицах Москвы - событие, которое может серьезно повлиять на привычный уклад городских перевозок. Для российских автомобилистов это не просто очередная технологическая новинка: речь идет о возможном изменении стандартов безопасности, комфорта и даже стоимости поездок в будущем. Как сообщает Autonews, компания «Яндекс» начала испытания новых автономных такси, построенных на базе китайских кроссоверов Kaiyi X7. До этого для тестов использовались Hyundai Sonata, но теперь ставка сделана на более современные и технологичные автомобили.
В компании отмечают, что после завершения всех необходимых проверок Kaiyi X7 будут работать наравне с уже привычными Hyundai Sonata. Однако точное количество новых беспилотников, выехавших на московские улицы, пока держится в секрете. Известно лишь, что тесты проходят сразу в нескольких районах столицы: Хамовники, Пресненский, Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино и других. Такой выбор локаций позволяет оценить работу автономных систем в разных дорожных условиях и плотности трафика.
Планы «Яндекса» достаточно амбициозны: запуск полноценного сервиса роботакси намечен на 2026 год. При этом пока не раскрывается, какие именно модели войдут в финальный автопарк для пользователей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что выбор Kaiyi X7 не случаен. По его мнению, китайский кроссовер лучше подходит для интеграции автономных технологий благодаря расширенным возможностям подключения и более продвинутой электронике по сравнению с Hyundai Sonata.
Скепсис по поводу массового внедрения беспилотников сохраняется. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что подобные тесты - это скорее эксперименты, рассчитанные на отдаленное будущее. По его словам, российский автопром сейчас сталкивается с другими, более насущными задачами, и массовое появление роботакси пока не влияет на рынок напрямую. Тем не менее, эксперты не исключают, что такие проекты могут стать драйвером для развития новых технологий и стандартов в отрасли.
Интересно, что китайская компания Kaiyi в мае 2026 года объявила о своем уходе с российского рынка. Обслуживанием уже проданных автомобилей займется фирма «Вотур Мотор Рус», ранее известная как Jetour. По данным «Автостата», за первые два месяца 2026 года в России было реализовано всего 37 машин Kaiyi. Это создает определенные риски для долгосрочного обслуживания автопарка, однако для тестовых проектов подобные нюансы пока не критичны.
Стоит отметить, что интерес к новым технологиям в сегменте кроссоверов и внедорожников в России стабильно растет. Например, недавно на рынке появился гибридный Esteo V27 с необычным набором опций и трансформируемым салоном - подробнее о том, как такие решения меняют ожидания покупателей, можно узнать в материале о новых деталях оснащения гибридных внедорожников. Это подтверждает, что российский рынок открыт для экспериментов и инноваций, несмотря на все сложности.
В целом, запуск тестов беспилотных Kaiyi X7 в Москве может стать важным шагом к формированию нового стандарта городских перевозок. Если проект окажется успешным, в ближайшие годы москвичи смогут воспользоваться роботакси, а автопроизводители - получить ценный опыт для дальнейшего развития автономных систем. Однако многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся решить вопросы с сервисом, инфраструктурой и доверием пользователей к новым технологиям.
Похожие материалы Кайи
-
01.04.2025, 14:08
На Автоторе стартует сборка полноприводных кроссоверов Kaiyi X7
Компания Kaiyi готовится вывести на российский рынок полноприводную версию флагманского кроссовера X7, адаптированную специально для нашей страны. Собирать новинку будут на калининградском заводе «Автотор». Читать далее
-
28.12.2024, 07:22
Kaiyi отзывает в России 20 тысяч автомобилей, чтобы повысить их безопасность
Китайский бренд Kaiyi (принадлежит Chery) проводит в России масштабную отзывную кампанию, которая затрагивает без малого 20 тысяч автомобилей, проданных за последние два года.Читать далее
-
25.02.2024, 16:38
Тест-драйв Kaiyi X7 Kunlun: если хочешь быть счастливым
Специалисты по спортивному питанию из Kaiyi поработали на славу. X7 Kunlun получился одновременно серьёзным и молодящим кровь. Его облик дарит «шампанское настроение», и потому автомобиль незазорно отдать в хорошие руки. Давайте вместе оценим новый среднеразмерный кроссовер, что называется, по шкале от тюльпана до айфона. Он того стоит. Читать далее
-
06.02.2024, 11:51
В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
Индекс «Х7» оказался чрезвычайно популярен в мире кроссоверов. Самый известный представитель – BMW X7, но в Россию его официально больше не поставляют. Зато шильдик Х7 примерили на себя две более компактные китайские модели.Читать далее
-
29.07.2026, 17:58
Geely Monjaro и Volga K50: сравнение цен, оснащения и перспектив на рынке
Сравнение Geely Monjaro и Volga K50 актуально для тех, кто выбирает между проверенным брендом и выгодой локальной сборки. В материале - ключевые отличия комплектаций, нюансы обслуживания и долгосрочные перспективы обеих моделей на российском рынке.Читать далее
-
29.07.2026, 17:39
Владение Haval Jolion 2026: сколько реально тратить на обслуживание и страховку
Haval Jolion с полным приводом - один из самых обсуждаемых кроссоверов 2026 года. В материале разбираются ключевые статьи расходов, реальные траты на топливо, страховку и обслуживание, а также нюансы, которые важно учесть при покупке именно сейчас.Читать далее
-
29.07.2026, 17:17
Belgee X50+ и Changan CS35PLUS: сравнение комплектаций, опций и цен на рынке
Сравнение Belgee X50+ и Changan CS35PLUS актуально для тех, кто ищет компактный SUV с оптимальным набором опций и разумной ценой. В материале - ключевые отличия, особенности оснащения и нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
-
29.07.2026, 17:07
Газовое топливо для легковых авто: почему экономия стала иллюзией в 2026 году
В 2026 году ситуация на рынке автомобилей с ГБО изменилась. Экономия стала неочевидной для владельцев. Технические сложности выросли. Водителям стоит задуматься о целесообразности перехода.Читать далее
-
29.07.2026, 16:53
Какой двигатель для Lada Vesta выбрать: сравнение 8- и 16-клапанных моторов
Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, особенно при выборе двигателя. В материале разбираются плюсы и минусы популярных моторов, а также дается экспертная оценка их надежности и эксплуатационных особенностей. Это важно для тех, кто планирует покупку или уже владеет этим автомобилем.Читать далее
Похожие материалы Кайи
-
01.04.2025, 14:08
На Автоторе стартует сборка полноприводных кроссоверов Kaiyi X7
Компания Kaiyi готовится вывести на российский рынок полноприводную версию флагманского кроссовера X7, адаптированную специально для нашей страны. Собирать новинку будут на калининградском заводе «Автотор». Читать далее
-
28.12.2024, 07:22
Kaiyi отзывает в России 20 тысяч автомобилей, чтобы повысить их безопасность
Китайский бренд Kaiyi (принадлежит Chery) проводит в России масштабную отзывную кампанию, которая затрагивает без малого 20 тысяч автомобилей, проданных за последние два года.Читать далее
-
25.02.2024, 16:38
Тест-драйв Kaiyi X7 Kunlun: если хочешь быть счастливым
Специалисты по спортивному питанию из Kaiyi поработали на славу. X7 Kunlun получился одновременно серьёзным и молодящим кровь. Его облик дарит «шампанское настроение», и потому автомобиль незазорно отдать в хорошие руки. Давайте вместе оценим новый среднеразмерный кроссовер, что называется, по шкале от тюльпана до айфона. Он того стоит. Читать далее
-
06.02.2024, 11:51
В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
Индекс «Х7» оказался чрезвычайно популярен в мире кроссоверов. Самый известный представитель – BMW X7, но в Россию его официально больше не поставляют. Зато шильдик Х7 примерили на себя две более компактные китайские модели.Читать далее
-
29.07.2026, 17:58
Geely Monjaro и Volga K50: сравнение цен, оснащения и перспектив на рынке
Сравнение Geely Monjaro и Volga K50 актуально для тех, кто выбирает между проверенным брендом и выгодой локальной сборки. В материале - ключевые отличия комплектаций, нюансы обслуживания и долгосрочные перспективы обеих моделей на российском рынке.Читать далее
-
29.07.2026, 17:39
Владение Haval Jolion 2026: сколько реально тратить на обслуживание и страховку
Haval Jolion с полным приводом - один из самых обсуждаемых кроссоверов 2026 года. В материале разбираются ключевые статьи расходов, реальные траты на топливо, страховку и обслуживание, а также нюансы, которые важно учесть при покупке именно сейчас.Читать далее
-
29.07.2026, 17:17
Belgee X50+ и Changan CS35PLUS: сравнение комплектаций, опций и цен на рынке
Сравнение Belgee X50+ и Changan CS35PLUS актуально для тех, кто ищет компактный SUV с оптимальным набором опций и разумной ценой. В материале - ключевые отличия, особенности оснащения и нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
-
29.07.2026, 17:07
Газовое топливо для легковых авто: почему экономия стала иллюзией в 2026 году
В 2026 году ситуация на рынке автомобилей с ГБО изменилась. Экономия стала неочевидной для владельцев. Технические сложности выросли. Водителям стоит задуматься о целесообразности перехода.Читать далее
-
29.07.2026, 16:53
Какой двигатель для Lada Vesta выбрать: сравнение 8- и 16-клапанных моторов
Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, особенно при выборе двигателя. В материале разбираются плюсы и минусы популярных моторов, а также дается экспертная оценка их надежности и эксплуатационных особенностей. Это важно для тех, кто планирует покупку или уже владеет этим автомобилем.Читать далее