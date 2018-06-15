15 июня 2018, 14:50

В Москве начались продажи Ferrari Portofino

В Москве состоялась презентация новой модели Ferrari – кабриолета Portofino, который пришел на смену California T. Цены на самую доступную модель Ferrari начинаются от 14,6 млн рублей.
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  В Москве начались продажи Ferrari Portofino Ferrari В Москве начались продажи Ferrari Portofino Ferrari В Москве начались продажи Ferrari Portofino Ferrari В Москве начались продажи Ferrari Portofino Ferrari В Москве начались продажи Ferrari Portofino
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Новый кабриолет Portofino является самой младшей моделью Ferrari. Мировой дебют новинки состоялся в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Portofino по всем параметрам превосходит своего предшественника California T, которая выпускалась с 2014 года. Кабриолет получил бензиновую турбированную «восьмерку» объемом 3,9 литра и мощностью 600 л.с. при 7500 об/мин. Максимальный крутящий момент 760 Нм достигается в диапазоне с 3 000 до 5 250 оборотов. У California T показатели были равны 560 л.с. и 755 Нм, соответственно.

Двигатель работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». С ним кабриолет разгоняется с места до 100 км/ч за 3,5 секунды или на 0,1 секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость возросла до 320 км/ч. Расход топлива составляет 10,5 литров на 100 километров пути.

Облик Ferrari Portofino продиктован стремлением максимально улучшить аэродинамические характеристики. Жёсткая складная крыша стала легче и убирается в багажник менее, чем за 14 секунд. В салоне инженеры улучшили шумо- и ветроизоляцию, сидения с электроприводом предлагают теперь регулировки в 18 положениях, а мультимедийная система обзавелась большим 10,2-дюймовым сенсорным экраном.

Ранее компания получила несколько предварительных заказов из России. Первый экземпляр Ferrari Portofino уже передан российскому клиенту. Цены на младшую модель итальянской марки стартуют с отметки в 14,6 млн рублей.
Новинки и концепт кары Феррари
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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В Москве начались продажи Ferrari Portofino
{{material_122733}}Новый кабриолет Portofino является самой младшей моделью Ferrari. Мировой дебют новинки состоялся в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Portofino по всем параметрам превосходит своего предшественника California T, которая выпускалась с 2014 года. Кабриолет получил бензиновую турбированную «восьмерку» объемом 3,9 литра и мощностью 600 л.с. при 7500 об/мин. Максимальный крутящий момент 760 Нм достигается в диапазоне с 3 000 до 5 250 оборотов. У California T показатели были равны 560 л.с. и 755 Нм, соответственно.Двигатель работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». С ним кабриолет разгоняется с места до 100 км/ч за 3,5 секунды или на 0,1 секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость возросла до 320 км/ч. Расход топлива составляет 10,5 литров на 100 километров пути.Облик Ferrari Portofino продиктован стремлением максимально улучшить аэродинамические характеристики. Жёсткая складная крыша стала легче и убирается в багажник менее, чем за 14 секунд. В салоне инженеры улучшили шумо- и ветроизоляцию, сидения с электроприводом предлагают теперь регулировки в 18 положениях, а мультимедийная система обзавелась большим 10,2-дюймовым сенсорным экраном.Ранее компания получила несколько предварительных заказов из России. Первый экземпляр Ferrari Portofino уже передан российскому клиенту. Цены на младшую модель итальянской марки стартуют с отметки в 14,6 млн рублей.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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