15 июня 2018, 14:50
В Москве начались продажи Ferrari Portofino
В Москве состоялась презентация новой модели Ferrari – кабриолета Portofino, который пришел на смену California T. Цены на самую доступную модель Ferrari начинаются от 14,6 млн рублей.
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Двигатель работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». С ним кабриолет разгоняется с места до 100 км/ч за 3,5 секунды или на 0,1 секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость возросла до 320 км/ч. Расход топлива составляет 10,5 литров на 100 километров пути.
Облик Ferrari Portofino продиктован стремлением максимально улучшить аэродинамические характеристики. Жёсткая складная крыша стала легче и убирается в багажник менее, чем за 14 секунд. В салоне инженеры улучшили шумо- и ветроизоляцию, сидения с электроприводом предлагают теперь регулировки в 18 положениях, а мультимедийная система обзавелась большим 10,2-дюймовым сенсорным экраном.
Ранее компания получила несколько предварительных заказов из России. Первый экземпляр Ferrari Portofino уже передан российскому клиенту. Цены на младшую модель итальянской марки стартуют с отметки в 14,6 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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