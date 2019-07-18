18 июля 2019, 08:50
В Москве начинается серийное производство Renault Arkana
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Сегодня, 18 июля, на московском заводе Renault стартует серийная сборка нового кросс-купе Arkana. Новинка уже доступна для заказа. Покупатели могут выбирать из двух моторов и трех уровней оснащения. Цены начинаются от 999 000 рублей.
Renault Arkana
Выпускается с 2019 г.
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Отзывов: 1
Напомним, в конце 2018 года АвтоВАЗ от имени альянса Renault-Nissan-Mitsubishi подписал с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК). Его действие распространяется на всех членов альянса: московский завод Renault, петербургский Nissan, калужский ПCMA и «Лада Ижевск», где собирают Lada Vesta. Согласно условиям контракта, АвтоВАЗ обязался инвестировать 70 млрд рублей в течение последующих 10 лет.
Премьера нового кросс-купе Renault Arkana состоялась в конце мая на специальном мероприятии в Москве. Тогда же поклонники марки получили возможность оформить первые предварительные заказы на автомобиль в эксклюзивном исполнении Edition One. Первую партию из 100 автомобилей раскупили за несколько часов. В начале июля дилеры начали официально принимать заказы. Цена базовой версии Life с 1,6-литровым мотором (114 л.с.), «механикой» и передним приводом стоит от 990 000 рублей.
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Как руководитель национального проекта «Международная кооперация и экспорт» замечу, что новый автомобиль обладает большим экспортным потенциалом и будет пользоваться спросом на рынке стран СНГ. Надеемся, что в дальнейшем география поставок расширится.
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Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ
Новинка отличается неплохими показателями геометрической проходимости и подойдет не только для поездок по городу, но и для вылазок на природу. Дорожный просвет равен 205 мм, угол въезда – 21 градус, съезда – 26 градусов. Привод доступен как передний, так и полный. По габаритам французский кроссовер находится в одном классе с Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.
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27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
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Комментарии пользователей
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Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
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