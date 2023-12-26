В Москве наказали 63-летнего водителя самодельного «Бэтмобиля»
В отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств». Мужчину оштрафовали на 1 000 рублей.
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26.12.2023, 14:14
Эксперты назвали главные риски при «прикуривании» чужого авто
Зимой одни автомобилисты нередко просят других помочь оживить аккумулятор и завести машину после очередной морозной ночи. В такой неприятной ситуации может оказаться каждый, поэтому отказывать не принято. Важно лишь, делая доброе дело, не забывать об осторожности.Читать далее
-
26.12.2023, 13:48
Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов)
Министр финансов России Антон Силуанов восторженно отозвался об отечественном бизнес-седане Lada Aura, построенном на базе «Весты» и сообщил, что в его ведомстве ждут первые пять автомобилей.Читать далее
-
26.12.2023, 12:44
Найден самый безопасный способ продать автомобиль
Продажа автомобиля всегда была сопряжена с рядом трудностей и рисков. Новый онлайн-сервис на Госуслугах позволяет свести все риски к минимуму и защитить деньги от мошенников.Читать далее
-
26.12.2023, 11:54
Новый EXEED VX уже в АВТОРУСЬ
Полноразмерный внедорожник EXEED VX получил обновленную версию: изменения коснулись как дизайна, так и технического оснащения. Автомобиль уже доступен для тест-драйва в АВТОРУСЬ.Читать далее
-
26.12.2023, 08:14
Крик души владельца Lada Vesta Cross NG: «Всё, дождались они!»
Житель Ивановской области приобрел выпущенный в 2023 году седан Lada Vesta Cross NG, но счастья это ему не принесло. Устав от многочисленных мелких и крупных неисправностей, он решил вернуть автомобиль, который не успел проехать и пары тысяч километров.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
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