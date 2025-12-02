Эвакуаторы в Москве объявили охоту на дорогие машины: кто в списке нарушителей?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 16:11

В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку

В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку

Эвакуаторы в Москве объявили охоту на дорогие машины: кто в списке нарушителей?

В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку

В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.

В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.

Владельцы дорогих автомобилей в Москве все чаще сталкиваются с принудительной эвакуацией своих машин из-за неправильной парковки. Как сообщает издание Autonews, с начала 2025 года на специализированные стоянки было отправлено около 35 тысяч автомобилей премиального сегмента. Эта внушительная цифра говорит о том, что столичные службы работают без оглядки на стоимость и статус транспортного средства.

Основными причинами для эвакуации стали уже привычные для мегаполиса нарушения. Водители оставляли свои машины под знаками, запрещающими остановку или стоянку, заезжали на тротуары, а также занимали парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Статистика показывает, что чаще всего в поле зрения эвакуаторов попадают представители немецкого автопрома.

Безусловными лидерами антирейтинга стали автомобили марки BMW. За неполный год на штрафстоянки отправили 11,5 тысяч баварских седанов и кроссоверов. Немногим отстают их главные конкуренты из Mercedes-Benz - 10,6 тысяч эвакуированных машин. Замыкает тройку еще один немецкий бренд, Audi, с показателем в 5,6 тысяч автомобилей. Таким образом, на долю «большой немецкой тройки» приходится львиная доля всех случаев эвакуации в премиум-классе.

Однако не только массовые премиум-бренды попадают в сводки. Городские службы не делают исключений и для владельцев эксклюзивных и супердорогих автомобилей. Так, с начала года было эвакуировано четыре спорткара Ferrari, десять роскошных лимузинов Maybach и даже 18 представительских Rolls-Royce. Это наглядно демонстрирует, что правила парковки в столице едины для всех, независимо от ценника на автомобиле.

Владельцам стоит быть еще внимательнее, ведь в ближайшем будущем финансовые последствия за неправильную парковку станут еще более ощутимыми. Уже с 1 января 2026 года в Москве вступят в силу новые, повышенные тарифы на перемещение и хранение транспортных средств на штрафстоянках. Повышение затронет все категории автомобилей.

Например, стоимость эвакуации мотоциклов и легковых машин с двигателями мощностью до 80 лошадиных сил вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Для самой массовой категории автомобилей, с моторами от 80 до 250 л.с., цена поднимется с 11,4 тыс. до 12,45 тыс. рублей. Владельцам же наиболее мощных машин, с двигателями свыше 250 л.с., придется заплатить 12 450 рублей вместо прежних 11 845 рублей. Такие меры, вероятно, призваны дополнительно мотивировать водителей соблюдать правила дорожного движения.

Упомянутые марки: BMW, Audi, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Ауди, Феррари, Ролс Ройс, Мерседес

Похожие материалы БМВ, Ауди, Феррари, Ролс Ройс, Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Ставропольский край Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться