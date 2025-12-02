Эвакуаторы в Москве объявили охоту на дорогие машины: кто в списке нарушителей?

2 декабря 2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.
Владельцы дорогих автомобилей в Москве все чаще сталкиваются с принудительной эвакуацией своих машин из-за неправильной парковки. Как сообщает издание Autonews, с начала 2025 года на специализированные стоянки было отправлено около 35 тысяч автомобилей премиального сегмента. Эта внушительная цифра говорит о том, что столичные службы работают без оглядки на стоимость и статус транспортного средства.
Основными причинами для эвакуации стали уже привычные для мегаполиса нарушения. Водители оставляли свои машины под знаками, запрещающими остановку или стоянку, заезжали на тротуары, а также занимали парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Статистика показывает, что чаще всего в поле зрения эвакуаторов попадают представители немецкого автопрома.
Безусловными лидерами антирейтинга стали автомобили марки BMW. За неполный год на штрафстоянки отправили 11,5 тысяч баварских седанов и кроссоверов. Немногим отстают их главные конкуренты из Mercedes-Benz - 10,6 тысяч эвакуированных машин. Замыкает тройку еще один немецкий бренд, Audi, с показателем в 5,6 тысяч автомобилей. Таким образом, на долю «большой немецкой тройки» приходится львиная доля всех случаев эвакуации в премиум-классе.
Однако не только массовые премиум-бренды попадают в сводки. Городские службы не делают исключений и для владельцев эксклюзивных и супердорогих автомобилей. Так, с начала года было эвакуировано четыре спорткара Ferrari, десять роскошных лимузинов Maybach и даже 18 представительских Rolls-Royce. Это наглядно демонстрирует, что правила парковки в столице едины для всех, независимо от ценника на автомобиле.
Владельцам стоит быть еще внимательнее, ведь в ближайшем будущем финансовые последствия за неправильную парковку станут еще более ощутимыми. Уже с 1 января 2026 года в Москве вступят в силу новые, повышенные тарифы на перемещение и хранение транспортных средств на штрафстоянках. Повышение затронет все категории автомобилей.
Например, стоимость эвакуации мотоциклов и легковых машин с двигателями мощностью до 80 лошадиных сил вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Для самой массовой категории автомобилей, с моторами от 80 до 250 л.с., цена поднимется с 11,4 тыс. до 12,45 тыс. рублей. Владельцам же наиболее мощных машин, с двигателями свыше 250 л.с., придется заплатить 12 450 рублей вместо прежних 11 845 рублей. Такие меры, вероятно, призваны дополнительно мотивировать водителей соблюдать правила дорожного движения.
