19 октября 2021, 00:01
В Москве неожиданно начали гореть электробусы: что происходит?
Днем в понедельник, 18 октября, на Дмитровском шоссе неожиданно загорелся электробус. Это уже третий аналогичный инцидент с электрическими автобусами КамАЗ в Москве.
Дарья Климова Фото: Дром
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Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе в Москве загорелся электробус КамАЗ. Он следовал в парк без пассажиров ...Читать далее
Администрация Москвы начала активно внедрять электробусы в 2018 году. В настоящее время они полностью вытеснили троллейбусы. Ранее случав самовозгорания не было, но за последний месяц это уже третий инцидент, пишет «Дром». Первый пожар произошел поздним вечером 20 сентября на дублере Дмитровского шоссе. Загорелся вспомогательный аккумулятор под кабиной водителя. Автобус тогда также следовал в парк без пассажиров. Он выгорел дотла. Неделей позже у другого электробуса воспламенился фильтр компрессора.
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