В Москве обнаружили 200 заброшенных раритетных автомобилей (видео)
В Москве в спальном районе Люблино находится Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов. О том, что это музей сегодня мало что напоминает. Место больше похоже на свалку, если бы не раритетные автомобили. О заброшенных машинах рассказал YouTube-канал «Привет Тачка».
Некоторые автомобили, находящиеся на заброшенной стоянке, продаются, среди них есть, например, полноприводная «Победа». Блогеры насчитали не менее 20 «Побед» разных годов выпуска и комплектаций. Машины, конечно, находятся не в очень хорошем состоянии, но у многих кузов достаточно приличный. Время и природа берет свое, кузова захватывают вьющиеся растения, а под кустом можно найти настоящий клад в виде Opel Kadett.
Советский автопром кроме «Побед» представлен «Запорожцами», «Газонами», «Волгами» и «Тавриями» (ЗАЗ-1102). По соседству с отечественными машинами стоит Volkswagen Beetle (культовый заднемоторный «Жук» с оригинальными колесными дисками), микроавтобус Toyota и другие. Здесь можно купить Mercedes-Benz W123 в относительно неплохом состоянии за 150 тысяч рублей, а самый дорогой экспонат — Citroen 7CV (Traction Avant).
- 2 499 000 РVolkswagen Beetle 2016 в Москве
- 1 197 000 РVolkswagen Beetle 2015 в Москве
- 1 299 000 РVolkswagen Beetle 2012 в Москве
- 240 000 РVolkswagen Beetle 1999 в Москве
- 850 000 РVolkswagen BEETLE 2014 в Москве
- 6 250 000 РГАЗ 13 Чайка 1970 в Москве
- 1 949 000 РVolkswagen Beetle 2019 в Москве
- 999 000 РVolkswagen Beetle 2014 в Москве
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