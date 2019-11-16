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16 ноября 2019, 13:52

В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения

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Фото: speedme.ru
Российский офис Toyota провел официальную презентацию кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения. Журналисты получили возможность поближе познакомиться с новинкой, сборка которой уже стартовала на заводе в Санкт-Петербурге.
В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения

Фото: speedme.ru

В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения

Фото: speedme.ru

В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения

Фото: speedme.ru

В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения

Фото: speedme.ru

В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения

Фото: speedme.ru

В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения
В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения
В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения
В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения
В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения
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Новая Toyota RAV4 дебютировала в апреле 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, но до России добралась спустя полтора года. Официальная презентация состоялась в Москве в концертном зале Main stage, сообщает SpeedMe.Ru Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, стал более прочным и устойчивым. Отечественным клиентам предложили два мотора на выбор: 2.0 литра (149 л.с.) или 2.5 литра (199 л.с.). Оба можно заправлять бензином АИ-92. Гибридную версию в нашу страну поставлять не планируют. Она, по мнению руководства, не будет пользоваться спросом.

Внешне Toyota RAV4 пятого поколения выглядит более агрессивно. Массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и колесные арки получили сложную форму. Светодиодная оптика входит в базовое оснащение. Впервые в российской истории RAV4, для модели доступны 19-дюймовые колеса. Самая доступная версия «Стандарт» стоит от 1 756 000 рублей, за топовое исполнение «Престиж Safety» просят не менее 2 661 000 рублей.

Поднимался на презентации и вопрос о «лосином тесте». Два месяца назад журналисты шведского автомобильного журнала Teknikens Värld опубликовали видео, в котором новый RAV4 демонстрировал плохую устойчивость при резком перестроении. В так называемом «лосином тесте» при повторном уклонении система стабилизации срабатывала с большой задержкой и автомобиль вставал на два колеса. Представители Toyota рассказали, что методика проведения теста журналистами Teknikens Varld вызывает много вопросов. Кроссовер прошел все необходимые испытания, в том числе повторные после публикации шведского журнала. Подтверждения таких данных получить не удалось.
 
В эти выходные, 16–17 ноября, в Москве в павильоне Main Stage все желающие смогут лично познакомиться с новой Toyota RAV44 на масштабном мультимедийном шоу RAV4STORY. Мероприятие пройдет в зале с огромным круговым экраном площадью более 600 квадратных метров с использованием почти голливудских спецэффектов: световых, звуковых и проекционных. Кроме того, на площадке будут созданы четыре специальные зоны в стилистике естественной среды обитания автомобиля. Посетители смогут познакомиться и с реальными автомобилями, и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности, а также сделать эффектные селфи. В следующие выходные, 23–24 ноября, аналогичное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, в выставочном центре Ленэкспо.
 

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Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Toyota RAV4 провалила в Швеции «лосиный тест»
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В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения
{{material_127530}}Новая Toyota RAV4 дебютировала в апреле 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, но до России добралась спустя полтора года. Официальная презентация состоялась в Москве в концертном зале Main stage, сообщает SpeedMe.Ru Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, стал более прочным и устойчивым. Отечественным клиентам предложили два мотора на выбор: 2.0 литра (149 л.с.) или 2.5 литра (199 л.с.). Оба можно заправлять бензином АИ-92. Гибридную версию в нашу страну поставлять не планируют. Она, по мнению руководства, не будет пользоваться спросом.Внешне Toyota RAV4 пятого поколения выглядит более агрессивно. Массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и колесные арки получили сложную форму. Светодиодная оптика входит в базовое оснащение. Впервые в российской истории RAV4, для модели доступны 19-дюймовые колеса. Самая доступная версия «Стандарт» стоит от 1 756 000 рублей, за топовое исполнение «Престиж Safety» просят не менее 2 661 000 рублей.Поднимался на презентации и вопрос о «лосином тесте». Два месяца назад журналисты шведского автомобильного журнала Teknikens Värld опубликовали видео, в котором новый RAV4 демонстрировал плохую устойчивость при резком перестроении. В так называемом «лосином тесте» при повторном уклонении система стабилизации срабатывала с большой задержкой и автомобиль вставал на два колеса. Представители Toyota рассказали, что методика проведения теста журналистами Teknikens Varld вызывает много вопросов. Кроссовер прошел все необходимые испытания, в том числе повторные после публикации шведского журнала. Подтверждения таких данных получить не удалось. В эти выходные, 16–17 ноября, в Москве в павильоне Main Stage все желающие смогут лично познакомиться с новой Toyota RAV44 на масштабном мультимедийном шоу RAV4STORY. Мероприятие пройдет в зале с огромным круговым экраном площадью более 600 квадратных метров с использованием почти голливудских спецэффектов: световых, звуковых и проекционных. Кроме того, на площадке будут созданы четыре специальные зоны в стилистике естественной среды обитания автомобиля. Посетители смогут познакомиться и с реальными автомобилями, и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности, а также сделать эффектные селфи. В следующие выходные, 23–24 ноября, аналогичное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, в выставочном центре Ленэкспо. 
2019-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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