16 ноября 2019, 13:52
В Москве официально представили Toyota RAV4 нового поколения
- 197
- 0
Фото: speedme.ru
Российский офис Toyota провел официальную презентацию кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения. Журналисты получили возможность поближе познакомиться с новинкой, сборка которой уже стартовала на заводе в Санкт-Петербурге.
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Ранее мы писали
Журналисты шведского автомобильного журнала Teknikens Värld дважды с перерывом в несколько месяцев не смогли ...Читать далее
Внешне Toyota RAV4 пятого поколения выглядит более агрессивно. Массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и колесные арки получили сложную форму. Светодиодная оптика входит в базовое оснащение. Впервые в российской истории RAV4, для модели доступны 19-дюймовые колеса. Самая доступная версия «Стандарт» стоит от 1 756 000 рублей, за топовое исполнение «Престиж Safety» просят не менее 2 661 000 рублей.
Поднимался на презентации и вопрос о «лосином тесте». Два месяца назад журналисты шведского автомобильного журнала Teknikens Värld опубликовали видео, в котором новый RAV4 демонстрировал плохую устойчивость при резком перестроении. В так называемом «лосином тесте» при повторном уклонении система стабилизации срабатывала с большой задержкой и автомобиль вставал на два колеса. Представители Toyota рассказали, что методика проведения теста журналистами Teknikens Varld вызывает много вопросов. Кроссовер прошел все необходимые испытания, в том числе повторные после публикации шведского журнала. Подтверждения таких данных получить не удалось.
В эти выходные, 16–17 ноября, в Москве в павильоне Main Stage все желающие смогут лично познакомиться с новой Toyota RAV44 на масштабном мультимедийном шоу RAV4STORY. Мероприятие пройдет в зале с огромным круговым экраном площадью более 600 квадратных метров с использованием почти голливудских спецэффектов: световых, звуковых и проекционных. Кроме того, на площадке будут созданы четыре специальные зоны в стилистике естественной среды обитания автомобиля. Посетители смогут познакомиться и с реальными автомобилями, и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности, а также сделать эффектные селфи. В следующие выходные, 23–24 ноября, аналогичное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, в выставочном центре Ленэкспо.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Ездил на такой балалайке 2015 г, продал и перекрестился левой пяткой, повелся на хвалебные отзывы расписанные многочисленными ботами тойоты, ведро ведром, шумки 0, гремит хуже чем лада приора, а да, если нужно совершить обгон то нужно сохраниться, и если еще можно римкую жизнью обогнать машину которая ...
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве