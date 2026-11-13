Снесет промзоны и свяжет два округа столицы: что известно о новой платной дороге на юге Москвы и когда по ней пустят машины?

В Москве планируют построить платную трассу: где и когда она появится

На юге столицы готовят крупный инфраструктурный проект. Его маршрут свяжет несколько важных городских направлений. В составе предусмотрены сложные инженерные решения. Подготовка и согласования определят, когда начнутся основные работы.

На юге столицы готовят крупный инфраструктурный проект. Его маршрут свяжет несколько важных городских направлений. В составе предусмотрены сложные инженерные решения. Подготовка и согласования определят, когда начнутся основные работы.

В проекте предусмотрены 16 искусственных сооружений. Среди них новый мост через Москву-реку и тоннель под железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги. Также запланированы эстакады и путепроводы, а для пешеходов предусмотрены подземные переходы. Об этом пишет Quto.ru.

Предполагается, что платная магистраль протянется примерно на 13 км. Один ее конец свяжут с Третьим транспортным кольцом у улицы Трофимова, другой с Севастопольским проспектом в районе улицы Дмитрия Ульянова. Трасса пройдет на юге города и соединит южную и юго-западную части Москвы. По сообщению Правительства Москвы, проект реализуют по концессионной модели, а инвестором назван «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Для первого этапа строительства уже выдано разрешение на подготовку территории. Его выдало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России после положительного заключения Мосгосэкспертизы на проект подготовки площадки. Основные строительно-монтажные работы намерены начать после положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию соответствующего этапа. Для этого также оформят необходимые разрешения и согласования.

В сообщении о проекте также перечислены подготовительные работы на площадке. Там демонтируют заброшенные промышленные сооружения и обустраивают строительный городок. Инженерные сети перенесут до основного этапа строительства.

Ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 2029 год. По планам, движение по ней начнется не раньше этого срока.