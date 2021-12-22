В Москве подержанный Lamborghini продают за 250 млн рублей
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Правда, немного смущает, что в объявлении использованы только официальные промо-снимки Lamborghini. Живых фотографий почему-то нет. Купе Lamborghini Sian FKP 37 Coupe дебютировало осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Все 63 экземпляра распродали вскоре после премьеры. Чуть позже публике представили родстер Sian FKP 37, тираж которого был еще скромнее – всего 19 автомобилей. Итого – 82 суперкара.
Модель построена на базе Lamborghini Aventador и названа в честь Фердинанда Карла Пиха (FKP), который родился в 37-м году прошлого века и скончался в возрасте 82 лет. Стандартный 6,5-литровый двигатель V12 дополнили электрическим бустером. Суммарная отдача гибридной силовой установки достигает 819 л.с., а на разгон с места до «сотни» автомобиль тратит всего 2,8 секунды. Максимальная скорость – 350 км/ч.
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