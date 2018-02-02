2 февраля 2018, 15:24

В Москве подорожает парковка

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стоимость парковки в столице может увеличиться уже в ближайшее время. Подорожание будет носить точечный характер. Цены поднимут только там, где наблюдается ажиотажный спрос на парковочные места.
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По мнению Сергея Собянина, загруженность платных парковок не должна превышать 80 процентов. На улицах, где существует нехватка парковочных мест, столичные власти будут увеличивать тариф. Скорее всего, подорожание коснется центра Москвы и улиц в пределах Бульварного кольца. 
 
Однако радикальных изменений в сфере платных муниципальных парковок не предвидится. Сергей Собянин подчеркнул, что парковочное пространство в Москве уже практически сформировано. Требуется лишь время от времени вносить локальные коректировки. Сейчас стоимость парковки в столице составляет от 40 до 200 рублей в час в зависимости от района и времени суток.
 
Последний раз власти повышали тарифы в декабре 2016 года. Тогда загруженность парковок снизилась в среднем на 10 – 20%, а продолжительность одного «сеанса» сократилась на 20 минут. По итогам прошлого года, за счет парковочных сборов столичный бюджет пополнился на 3,7 млрд рублей. Всего же за 5 лет, прошедших с появления в Москве платных муниципальных парковок, было собрано более 14 млрд рублей. Средняя скорость движения на московских улицах возросла на 13%, а время прибытия экстренных служб на вызов сократилось в 2 раза.

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В Москве подорожает парковка
{{material_118541}}По мнению Сергея Собянина, загруженность платных парковок не должна превышать 80 процентов. На улицах, где существует нехватка парковочных мест, столичные власти будут увеличивать тариф. Скорее всего, подорожание коснется центра Москвы и улиц в пределах Бульварного кольца.  Однако радикальных изменений в сфере платных муниципальных парковок не предвидится. Сергей Собянин подчеркнул, что парковочное пространство в Москве уже практически сформировано. Требуется лишь время от времени вносить локальные коректировки. Сейчас стоимость парковки в столице составляет от 40 до 200 рублей в час в зависимости от района и времени суток. Последний раз власти повышали тарифы в декабре 2016 года. Тогда загруженность парковок снизилась в среднем на 10 – 20%, а продолжительность одного «сеанса» сократилась на 20 минут. По итогам прошлого года, за счет парковочных сборов столичный бюджет пополнился на 3,7 млрд рублей. Всего же за 5 лет, прошедших с появления в Москве платных муниципальных парковок, было собрано более 14 млрд рублей. Средняя скорость движения на московских улицах возросла на 13%, а время прибытия экстренных служб на вызов сократилось в 2 раза.
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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