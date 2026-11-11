Спальное место с комфортом: РЖД показали новый плацкартный вагон повышенной вместимости и комфорта

В Москве дебютировал плацкарт нового поколения с увеличенными полками и местами

Макет плацкартного вагона представили на выставке «Транспорт России» в Москве. В нем увеличили спальные места и предусмотрели 58 пассажирских мест. Для пассажиров также оборудовали две санитарные комнаты и отдельную душевую.

Макет плацкартного вагона представили на выставке «Транспорт России» в Москве. В нем увеличили спальные места и предусмотрели 58 пассажирских мест. Для пассажиров также оборудовали две санитарные комнаты и отдельную душевую.

В Москве на выставке «Транспорт России» показали макет нового плацкартного вагона. И судя по нему, привычные жалобы на тесноту в дальних поездах скоро можно будет забыть.

Полки стали заметно больше. Поперечные — почти 1,9 метра в длину и 62,7 сантиметра в ширину, это на 14 и 3 сантиметра больше, чем раньше. Продольные тоже подросли: 187,5 сантиметра в длину и 58,5 в ширину. Разница с прежними стандартами небольшая, но в поездке чувствуется хорошо — особенно когда пытаешься улечься с комфортом.

Мест в вагоне теперь 58 вместо 54. У каждого пассажира своя шторка, светильник, розетка USB и 220 вольт, а на верхних полках появились столики. Еще в вагоне две санитарные комнаты и отдельная душевая — для плацкарта это редкость.

Вагон сделан по габариту Т — это более широкий и длинный стандарт, который уже используют для купейных вагонов. В ближайшие годы такие вагоны пустят между Москвой и Санкт-Петербургом, потом — на других направлениях.

На заводе говорят, что макет собирали с учетом пожеланий пассажиров. Материалы новые, вентиляцию и освещение переделали. Вполне возможно, что именно такой плацкарт станет стандартом для дальних поездов.

Для пассажиров это шанс ездить с большим комфортом, не доплачивая за него. А для железных дорог — способ вернуть тех, кто в последние годы все чаще выбирает самолет или автобус.

А пока новый вагон только готовится выйти на маршруты, большинство пассажиров ездит в привычном плацкарте — и хорошо знает все его особенности. Полки стандартные: поперечные около 184 сантиметров в длину и 60 в ширину, продольные — примерно 180 на 55. Человеку среднего роста уже тесновато, а если ты повыше — приходится спать скрючившись или всю дорогу упираться ногами в перегородку.

В вагоне на 54 места обычно один-два туалета на весь состав, и в летний сезон утром туда выстраивается очередь. Душа нет вовсе — только влажные салфетки и надежда на остановку с нормальным вокзалом. Розетка, если повезет, одна на весь вагон, у проводника, и к ней всегда кто-то стоит с телефоном. Свет верхний горит допоздна, шторок нет, так что переодеваться приходится под одеялом или в тамбуре.

Боковые места традиционно считаются не самыми удачными: они короче и уже, а ночью мимо ходят люди. Столик у боковушки один на четверых, и делить его с чужими сумками и чашками — обычное дело. Багажные полки под потолком невысокие, и большой чемодан туда часто не влезает, приходится ставить под полку или в ногах.

В общем, новый вагон с его длинными полками, розетками у каждого места и душевой выглядит на этом фоне не роскошью, а скорее нормальным ответом на то, как люди ездят на самом деле.