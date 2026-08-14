Конец тесноте в плацкарте: Новый вагон от ТВЗ увеличил багажные полки и добавил комфорта каждому пассажиру

14 августа 2026, 11:31
В Москве показали новый некупейный вагон для дальних поездов: больше места и современные технологии
В Москве показали новый некупейный вагон для дальних поездов: больше места и современные технологии
На Павелецком вокзале впервые продемонстрировали некупейный вагон нового поколения для дальних поездов. Модель отличается увеличенными размерами, расширенными зонами для отдыха и хранения, а также современными решениями для безопасности и индивидуального комфорта. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок в России.
В столице, на Павелецком вокзале, состоялась премьера уникального некупейного вагона, разработанного специально для дальних маршрутов. Это событие вызвало интерес не только у специалистов в этой области, но и у обычных пассажиров.
Главное новшество - увеличенные габариты: ширина вагона выросла на 28 см, длина - на 73 см, пассажирский салон стал длиннее почти на три метра. Благодаря этому удалось расширить пространство для отдыха и хранения вещей, что особенно актуально для длительных мероприятий. Объем для пассажиров увеличился на 10%, а для багажа - на 14%. Вместимость теперь составляет 60 человек вместо стандартных 54, а спальные полки стали длиннее: в купейных отделениях - на 15 см, в боковых - на 12 см.
Внутри вагона появились дополнительные сервисные зоны, отдельный санитарный модуль и специальное пространство для хранения постельного белья. Каждый пассажир может самостоятельно регулировать освещение и вентиляцию, а на каждом месте установлены розетки или USB-порты, балконы и шторки для создания приватной атмосферы. Интерьер разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ», что позволяет сделать пространство более современным и функциональным.
Безопасность и гигиена также вышли на новый уровень: в вагоне установлена система обеззараживания воздуха, туалетные и душевые кабины, оснащенные ультрафиолетовыми лампами для обработки воздуха и приспособления после рейса. Пневматическая подвеска кузова обеспечивает более плавное движение и снижает затраты на расход, межремонтный пробег увеличивается почти в десять раз - до 25 тысяч километров.
Конструкция вагона включает модульные секции, что делает его удобным как для семей, так и для одиночных пассажиров. В будущем планируется выпуск купейных и штабных вариантов, а также адаптация для маломобильных пассажиров. Производство осуществляется по договору между ОАО «ТВЗ» и АО «Федеральная пассажирская компания» с участием Тверского вагоностроительного завода.
Интересно, что развитие пассажирских перевозок в России идет параллельно с появлением новых моделей коммерческого транспорта. Например, недавно внимание привлек обзор современных пикапов для отечественных дорог - рассматриваются особенности внедорожного автодома на базе грузовика , что также отражает тенденцию к повышению комфорта и функциональности в транспортной сфере.
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